Il cast di “Lucifer”: a cosa stanno lavorando dopo?

È passato un anno da allora Lucifero concluso su Netflix, ma ciò non significa che non vedremo più l’incredibile cast. Di seguito abbiamo la tua guida su cosa è il cast Lucifero sta lavorando su Next su Netflix e al di fuori del servizio di streaming.

Ora, dato che siamo un fan di Netflix, daremo ovviamente la priorità a quelli con progetti Netflix, ma la buona notizia è che molti membri del cast (e in effetti la troupe di Lucifero) stanno lavorando a progetti Netflix, quindi c’è molto da coprire.

Ecco di cosa parlano il cast (e la troupe). Lucifero stanno lavorando per il prossimo su e lontano da Netflix.

Tom Ellis

Ruolo in Lucifero: Lucifero Stella del MattinoProgetti Netflix: Tom Ellis sarà uno dei principali interessi amorosi in una nuova commedia romantica per Netflix chiamata Giocatori. Sarà co-protagonista insieme a Gina Rodriguez e Damon Wayans Jr. Le riprese si sono svolte nel 2021 e usciranno alla fine del 2022. Ellis è stato anche scelto per un ruolo vocale nella serie comica animata Gattini che esplodono.Altri progetti: Ellis reciterà nella miniserie FOX Washington Black nel ruolo di Christopher ‘Titch’ Wilde.

DB Woodside

Ruolo in Lucifero: Amenadiel / Melvin il MagnificoProgetti Netflix: Woodside è il protagonista della serie Netflix L’agente notturno, nel ruolo di Erik Monks. La serie dovrebbe uscire nel 2022.Altri progetti: Al di fuori di L’agente notturno non ci sono progetti segnalati per DB Woodside.

Kevin Alejandro

Ruolo in Lucifero: Dan Espinoza/William McKinnonProgetti Netflix: Il progetto più recente per Kevin è stato il ruolo di Jayce nell’incredibile serie animata Arcano. Kevin non ha altri progetti per Netflix, ma dovrebbe tornare a riprendere il ruolo di Jayce nella seconda stagione di Arcano.Altri progetti: Kevin ha recentemente recitato nel film drammatico Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo nel ruolo di Sam Quintana. Attualmente sta girando per la serie drammatica Paese del fuoco nel ruolo di Manny Perez, e come Kaden nella serie d’azione I Custodi.

Lesley-Ann Brandt

Ruolo in Lucifero: Mazikeen / LilithProgetti Netflix: Nessuno attualmente.Altri progetti: Sì e uno grande. Il nuovo progetto si chiama via Hannover che viene da Morgan Freeman e Lori McCreary. Brandt non solo sarà il protagonista, ma produrrà anche la nuova serie. Lesley interpreterà anche Jacobina nella serie Storia di un cercatore di piacere.

Aimee Garcia

Ruolo in Lucifero: Ella Lopez / Tommy StomponatoProgetti Netflix: Aimee sarà coinvolta nel sequel di 47 Ronin, dove sarà una delle sceneggiatrici. La produzione del film è iniziata a settembre 2021 e uscirà nel 2022. Aimee recita al fianco di Freddie Prinze Jr. nella commedia romantica delle vacanze Natale con te.Altri progetti: Aimee ha recentemente recitato nel western Omicidio a Yellowstone Citye reciterà nel progetto animato Città di Sauro come Elsabeth.

Tricia Helfer

Ruolo in Lucifero: Charlotte/Shirley MonroeProgetti Netflix: Nessuno da segnalare.Altri progetti: Tricia apparirà nella nuova stagione di Aumenta: Acqua alta che uscirà nell’ottobre 2022. Reciterà anche nel film d’azione di fantascienza Precipitazioni occupazionali: Capitolo 2.

Inbar Lavi

Ruolo in Lucifero: VigiliaProgetti Netflix: Nessuno da segnalare.Altri progetti: A bordo per interpretare Roni/Vronika nel thriller Vronika da GRLA. Anche lei è affezionata Diamante nero da Hemlock Circle Productions.

Altri membri del cast

Scarlett Estevez, apparsa in 76 episodi di Luciferoha recentemente recitato nella nuova serie Disney Channel Demone Ultravioletto e Blu. Nessun progetto per Netflix.

L’unico membro importante del cast di Lucifer senza progetti futuri annunciati è l’attrice Lauren German, alias Chloe “Detective” Decker.

Continueremo ad aggiornare questa pagina nel tempo per riflettere nuovi progetti su Netflix o meno.

Molti degli scrittori di Lucifero siamo passati ai progetti Netflix (e altri progetti) ma volevamo far luce su Joe Henderson (che lo show ha condotto Lucifero insieme a Ildy Modrovich) che lavorerà a stretto contatto con Netflix negli anni a venire.

Joe Henderson

Joe Henderson si è forse avvicinato di più al seguito di Netflix Lucifero poiché ha diversi progetti in fase di sviluppo e sta lavorando con Netflix tramite un accordo first-look raggiunto nel novembre 2021.

Tra i suoi progetti attualmente annunciati per Netflix si annoverano:

Progetto Pokemon dal vivo

Ombra

Muhammad Alì

Ti terremo aggiornato man mano che scopriremo di più su ciò di cui il cast e la troupe fanno parte Lucifero stanno lavorando al prossimo.

Ci siamo persi dei grandi progetti? Fatecelo sapere nei commenti in basso.