Il cast di “Don’t Look Up” parla di lavorare insieme nel film Star Studded di Netflix

Un film con un grande cast corale ha sempre tutti in attesa della sua uscita. Solo l’idea di alcune delle tue star preferite che lavorano insieme ti eccita. Allo stesso modo, Non guardare in alto aveva anche alcuni dei più grandi nomi di Hollywood e ci ha entusiasmato. Tuttavia, non tutti i film con un cast corale si comportano bene, quindi con cosa era unico Non guardare in alto?

Un cast stellato arriva con la sua serie unica di problemi come potrebbero esserci scontri tra ego. Ma, Non guardare in alto non ha avuto tali problemi a causa di un abile regista in Adam McKay al timone. Quindi, scopriamo le opinioni del cast sul film multi-protagonista.

Adam McKay nel cast di Non guardare in alto

Adam McKay ha fatto parte di molti film di successo come Vice, Anchorman, e Fratellastri. E il regista ha anche lavorato a film di cast come Il grande corto. Quindi, sa come ottenere il meglio da ogni attore.

“Non possiamo davvero fare un film che sia solo cupo e oscuro”, disse Adamo. Volevamo che il film fosse divertente da ridere. Ed è stata la combinazione di entrambi che puoi semplicemente dire a tutti questi attori che erano affamati di un modo gioioso per elaborare la strada piena di buche che stavamo guidando a 100 miglia all’ora negli ultimi cinque anni”.

Le due protagoniste si lodano a vicenda

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence si sono accoppiati perfettamente per fornirci il dottor Randall e Kate Dibiasky. Il cameratismo tra i co-protagonisti arriva in modo organico poiché si rispettano a vicenda. “Lavorare con Leo è stato fantastico”, Jennifer ha elogiato Leonardo Di Caprio. “Sono sempre stato un grande fan ed è la persona perfetta per poter raccontare una storia come questa”.

“Sai che ho sempre voluto lavorare con Jen come attrice”, Leonardo si è complimentato con Jennifer. “La sua capacità di improvvisare ed essere sempre nel momento è stata incredibile da testimoniare.” Anche il regista ha apprezzato Jennifer perché ha detto: “Ha solo questa meravigliosa rabbia esilarante e il personaggio Kate Dibiasky è guidato da questo.”

Jonah Hill e Meryl Streep erano in una lega diversa

Meryl Streep avrebbe intimidito chiunque, e non era diverso con le persone sui set. Adam spiega: “È stato molto divertente vedere quando Meryl Streep cammina su un set, il comportamento di tutti cambia leggermente.” Leo è stato grato per la possibilità di vedere Meryl Streep eseguire le sue scene. Ma la combinazione di Jonah Hill e Meryl Streep lo era “maestoso” per il vincitore dell’Oscar.

“Jonah è stata una chiave importante per questo film”, Adam ha spiegato l’impatto dell’attore. “Sapevo che se l’avessi avuto avrei avuto qualcuno nelle loro palle veloci”. Anche altri attori e attrici, come Cate Blanchett, Tyler Perry e Rob Morgan, hanno condiviso le loro opinioni sul film e sul suo cast.

Hai ascoltato in streaming Non cercare su Netflix? Chi era il tuo preferito tra il cast? Fateci sapere nei commenti.

Il post “Don’t Look Up” Cast parla di lavorare insieme nel film Star Studded Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.