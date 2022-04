Il cast di “Cobra Kai” accenna a nuove alleanze e “vecchie ferite” nella quinta stagione: “I nostri sceneggiatori sono bravissimi a far andare avanti dei drammi”

Nessuno al mondo pensava che a Karate Kid lo spin-off su YouTube raggiungerebbe le vette del successo che ha ora. In effetti, lo spettacolo ha raccolto una base di fan a parte ovviamente il preesistente Karate Kid fan. Ma ora quello Cobra Kai si sta dirigendo verso una stagione 5, l’intero cast ha parlato di come lo spettacolo abbia superato le loro aspettative. Hanno anche condiviso quale può essere la relazione futura dei loro personaggi.

Il cast di Cobra Kai parla dello show prima della quinta stagione

Il cast, compreso William Zabka, Peyton List e Tanner Buchananha parlato della stagione 5 durante PaleyFest LA 2022, dove Cobra Kai ha organizzato una proiezione speciale e domande e risposte al Dolby Theatre.

Mentre si parla dello spettacolo e di come è diventato una sensazione, William Zabka, che interpreta il ruolo iconico di Johnny Lawrence, ha detto quanto si sia sentito sorpreso e benedetto dal fatto che lo spettacolo sia stato in grado di diventare così popolare.

Dice anche che quando lo spettacolo è iniziato per la prima volta su YouTube, l’intero cast non aveva idea che un giorno avrebbero realizzato una quinta stagione. Loro “non avrei mai potuto immaginarlo.”

Thomas Ian Griffith d’accordo con William dicendo che quando ha visto per la prima volta i tre episodi dello spettacolo su YouTube, non aveva idea che lo spettacolo sarebbe diventato un così grande successo e che sarebbe apparso.

Mentre parlava del suo aspetto, Thomas ha detto di essere stato davvero colpito e grato agli sceneggiatori per aver dato al suo personaggio una tale profondità e arco, che in precedenza non erano stati scoperti.

Infine, per concludere la sua intervista, Ian ha detto di far parte dello spin-off show di Karate Kidil film che ha iniziato la sua carriera di attore è stato “grande.“

Guarda l'intervista completa qui

Riusciranno Robby e Johnny a riparare la loro relazione?

Il prossimo passo nell’intervista è stato Tanner Buchanan che interpreta Robby Keen, il figlio di Johnny nello show. I fedeli fan dello show, che hanno seguito lo show per tutti questi anni, ora sanno che Robby e Johnny hanno avuto una relazione difficile.

Quindi, mentre parla di se Johnny e Robby faranno ammenda, Tanner dice: “tutto può succedere, dovremo aspettare e vedere”.

Quando è stato chiesto a Tanner cosa aspettarsi dalla stagione futura, lo ha detto nel Cobra Kai tutto il mondo poteva succedere e ha elogiato gli scrittori dicendo “I nostri scrittori sono bravissimi a far andare avanti dei drammi.”

Sembra che dovremo aspettare fino a Cobra Kai la stagione 5 trasmette in streaming su Netflix per sapere con certezza se Robby e Johnny finalmente si uniscono o meno.

