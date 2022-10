Il cast dell’episodio 8 di Cabinet Of Curiosities e perché sono familiari

Quando si tratta di fondere fantasia e horror, probabilmente pochi registi lo fanno come Guillermo del Toro. Il visionario messicano lo ha fatto con effetti gloriosi in film del calibro di Pan’s Labyrinth, The Shape Of Water e Hellboy, mentre sforzi come Crimson Peak e The Devil’s Backbone lo hanno visto tuffarsi nel raccontare profonde storie di fantasmi.

I suoi film sono sempre attesi con impazienza, ma il suo ultimo progetto lo vede allontanarsi dalla sedia del regista per consentire ad altri registi di esplorare diversi sottogeneri horror.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro è iniziato in anteprima su Netflix martedì 25 ottobre 2022 con le puntate che cadono in coppia per tutta la settimana.

Ora si è concluso anche con una puntata finale davvero forte. A proposito, chi è nel cast dell’episodio 8 di Cabinet of Curiosities?

Il cast dell’episodio 8 di Cabinet Of Curiosities

Dai un’occhiata ai membri del cast dell’episodio e a cosa hanno recitato in precedenza insieme ai loro ruoli nel Gabinetto delle Curiosità di seguito:

Essie Davis (Il Babadook, Assassin’s Creed) nel ruolo di Nancy Bradley

Andrew Lincoln (The Walking Dead, Love Actually) nel ruolo di Edgar Bradley

Greg Ellwand (Quattro fratelli, La figlia della giacca nera) nel ruolo di Mr. Grieves

Daxton William Lund (Anything For Jackson, What We Do In The Shadows) nel ruolo di Young Boy

Hannah Galway (Sesso/Vita, Sotto la bandiera del paradiso) nel ruolo di Claudette

Perry Mucci (Nightmare Alley, Brotherhood) nel ruolo del collega di Edgar

Marvin Karon (Charlie Bartlett, Blindness) nel ruolo del decano della Cornell

Daniel Henkel (The Boys, Murdoch Mysteries) nel ruolo di Young Male Student

Timm Zemanek (Vola via a casa, Ruba così il film) nel ruolo del signor Montague

Marcia Bennett (Slings And Arrows, Mrs America) nel ruolo della signora Montague

La puntata si intitola The Murmuring ed è stata diretta da Jennifer Kent, che in precedenza aveva diretto The Bababook e The Nightingale.

“L’ho preso molto, molto sul serio”

Andrew ha recentemente parlato di recitare in The Murmuring con Netflix e gli è stato chiesto come fosse entrato a far parte del progetto:

“Quando ho sentito allegato il nome di Guillermo del Toro, l’ho preso molto, molto sul serio. E poi ugualmente quando Jennifer Kent aveva scritto e voleva fare il primo di questa antologia. Ero molto eccitato perché The Babadook è un film che adoro e The Nightingale è un film sorprendente”.

Quando gli è stato chiesto cosa lo ha portato a questa storia, in particolare, ha spiegato: “Don’t Look Now, The Shining, parlano essenzialmente di perdite e di tutti i traumi o relazioni in crisi. Non si riprenderanno mai dalla morte di un bambino, nessuno lo fa.

“Ma possono certamente provare a vivere e continuare ad amarsi. Questi sono i temi generali in questa cosa. Questa è un’area davvero eccitante da esplorare per gli attori”.

Direttori del Gabinetto delle Curiosità

Guillermo ha coinvolto una selezione di registi sia affermati che in ascesa. Puoi controllare l’elenco, quali episodi hanno diretto e cosa hanno diretto in precedenza di seguito:

Episodio 1: Lotto 36 (Guillermo Navarro, primo lungometraggio alla regia)

Episodio 2: Ratti del cimitero (Vincenzo Natali, Splice)

Episodio 3: L’autopsia (David Prior, L’uomo vuoto)

Episodio 4: The Outside (Ana Lily Amirpour, una ragazza torna a casa da sola di notte)

Episodio 5: Il modello di Pickman (Keith Thomas, Firestarter)

Episodio 6: Sogni nella casa delle streghe (Catherine Hardwicke, Twilight)

Episodio 7: La visione (Panos Cosmatos, Mandy)

Episodio 8: Il mormorio (Jennifer Kent, Il Babadook)

Cabinet Of Curiosities è in streaming esclusivamente su Netflix.

