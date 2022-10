Il cast dell’episodio 4 di Cabinet Of Curiosities e perché sono familiari

Quando si tratta del genere horror, pochi registi sono in grado di catturare ciò che ci spaventa e ci affascina proprio come Guillermo del Toro. Il fantasioso regista messicano ha navigato pesantemente nel genere con sforzi come Cronos, The Devil’s Backbone e Crimson Peak, favorendo l’ibridazione in film del calibro di Pan’s Labyrinth.

Ha portato a casa l’Oscar al miglior film per l’acclamato The Shape Of Water ed è tornato con l’avvincente noir Nightmare Alley nel 2021.

Sebbene non sia sulla sedia del regista, il suo ultimo progetto – Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro – mette in luce otto entusiasmanti registi che dirigono i propri episodi.

Il quarto si chiama The Outside ed è stato diretto da Ana Lily Amirpour, che in precedenza ha diretto A Girl Walks Home Alone At Night e The Bad Batch. Ha messo insieme un fantastico gruppo di talenti per dare vita alla storia di una donna che usa una lozione popolare con effetti allarmanti.

Ora, diamo un’occhiata al cast dell’episodio 4 di Cabinet of Curiosities.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2022

Il cast dell’episodio 4 di Gabinetto delle curiosità

Puoi dare un’occhiata ai membri del cast della puntata e a cosa hanno recitato in precedenza insieme ai loro ruoli nel Gabinetto delle Curiosità di seguito:

Kate Micucci (Quando a Roma, The Lego Batman Movie) nel ruolo di Stacey

Martin Starr (Freaks And Geeks, Silicon Valley) nel ruolo di Keith

Dan Stevens (Downton Abbey, La bella e la bestia) nel ruolo di Alo Glo Man

Kylee Evans (La ragazza più fortunata del mondo, La strega buona) nel ruolo di Gina

Sabryn Rock (ClaireVoyant, Black Mirror) nel ruolo di Cassidy

Diana Bentley (Frontiera, 12 scimmie) nel ruolo di Jill

Shauna MacDonald (Trailer Park Boys, Hemlock Grove) nel ruolo di Kathy

Julia Juhas (Lacca per capelli, una buona ragione) nel ruolo di Lisa

Lize Johnston (Mira Mira, Toby va al campo) nel ruolo di Lotion Woman

Tal Zimerman (Let It Snow, Odd Squad) come Bank Manager

Elena Juatco (Jann, Schitt’s Creek) nel ruolo di Samantha

Ian Matheson (Murdoch Mysteries, Defiance) nel ruolo di Deposit Man

Phatt Al (TallBoyz, American Pie Presents: Beta House) come guardia di sicurezza

Chloe Madison (The Boys, American Gods) nel ruolo di Alo Glo Beautiful Assistant

Helly Chester (Fear Thy Neighbor, The Long Weekend) nel ruolo di Older Woman

“Kate è stata la prima persona”

Ana è stata recentemente intervistata da Comic Book e gli è stato chiesto come fossero coinvolte le star centrali Kate e Martin:

“Kate è stata la prima persona. Mi sono state inviate alcune idee. C’è qualcosa in lei che è così calda, genuina e simpatica. So che ha questa dolcezza spensierata nei suoi confronti e penso che sia necessario, perché nella storia Stacy fa delle cose davvero orribili.

Ha continuato: “… ci siamo incontrati e si è collegata così profondamente a Stacy a molti livelli diversi. Entrambi, quando stavamo crescendo, ci siamo sentiti come una strana anatra in così tanti modi. E anche con Martin sono sempre attratto da attori che hanno una sensibilità comica, ma non così ampia…”

Lo straniero | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11435 Lo straniero | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/umIeYcQLABg/hqdefault.jpg 1122268 1122268 centro 13872

Direttori del Gabinetto delle Curiosità

Di seguito sono elencati tutti gli otto registi e i più grandi progetti che hanno diretto finora:

Episodio 1: Lotto 36 (Guillermo Navarro, primo lungometraggio alla regia)

Episodio 2: Ratti del cimitero (Vincenzo Natali, Cubo)

Episodio 3: L’autopsia (David Prior, L’uomo vuoto)

Episodio 4: The Outside (Ana Lily Amirpour, Una ragazza torna a casa da sola di notte)

Episodio 5: Il modello di Pickman (Keith Thomas, Firestarter)

Episodio 6: Sogni nella casa delle streghe (Catherine Hardwicke, tredici anni)

Episodio 7: La visione (Panos Cosmatos, Mandy)

Episodio 8: Il mormorio (Jennifer Kent, Il Babadook)

Cabinet Of Curiosities è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, The Guardians Of The Galaxy Holiday Special è canonico nel MCU?