Il cast della Umbrella Academy analizza se la loro perdita di poteri è “un dono o una maledizione”, poiché hanno in programma di aprire presto una panetteria

Riesci a immaginarti con i superpoteri per salvare il mondo? Ebbene, cosa succede se fai quello che sei destinato a fare e, di conseguenza, perdi il tuo potere? Quali sarebbero le tue reazioni? Bene, L’Accademia degli Ombrelli i fratelli stanno affrontando la stessa situazione. Alla fine della terza stagione, perdono il loro potere magico e ora non sanno cosa fare al riguardo. Hanno un piano? Scopriamolo.

La perdita di poteri è un dono o una maledizione per The Umbrella Academy?

Ogni stagione di L’Accademia degli Ombrelli finito con questi strani cliffhanger e ci ha reso curiosi di sapere cosa sarebbe successo nel prossimo. Alla fine della terza stagione, i fratelli sconfitti i passeri e ha impedito un’altra apocalisse. Ma gli eroi devono affrontare il conseguenze: Perdono i loro superpoteri.

Bene, numero 5 ha perso il suo potere di saltare nel tempo o nello spazio. Diego non può più piegare gli oggetti. Non riesce nemmeno a girare un coltello tra le mani! A questo punto, i creatori dello show hanno indotto gli spettatori a pensare se questa condizione dei loro eroi preferiti sia “un regalo o una maledizione” e stuzzicare il loro immaginazione.

Quando EW ha chiesto informazioni al cast, Aiden (numero 5) ha detto, “Penso che dipenda dai fratelli. Chi finirà per lottare con questa realtà invece di accettarla e cercare di ritagliare una parvenza di vita normale? È difficile vivere senza la cosa con cui hai vissuto tutta la vita. Questi fratelli hanno vissuto con i loro poteri per tutta la vita.

Quindi, naturalmente, sarebbe difficile per alcuni personaggi, come Klaus e viola. Aria, che interpreta Lila nello show, condivide le sue opinioni sulla situazione. Dice che la fiducia del suo personaggio dipende dai suoi poteri di imitare i poteri di tutti. Lei la condivide curiosità di vedere il suo personaggio senza quei poteri.

Tuttavia, Allison ha già avuto l’esperienza di esistere senza il suo potere nella stagione 2. Ma in realtà è caduta amore con la versione impotente di se stessa. Lei scoperto i vari lati di se stessa che non sapeva nemmeno esistessero. Allison ha iniziato ad amare la donna che stava diventando nella seconda stagione L’Accademia degli Ombrelli.

Tuttavia, Netflix non ha annunciato ufficialmente la stagione 4 dello show. Tuttavia, se c’è un’altra stagione, il dinamica del impotente fratelli sarebbe eccitante da esplorare. Davide condivide la sua immaginazione e dice che spera nel suo personaggio Diego e Lutero finiscono per lavorare in un parco a tema. Mentre Adriano aggiunge al divertimento e dice, “Alcuni di noi dovrebbero aprire una panetteria. Un paio di noi che gestiscono un negozio? Potrebbe essere divertente!”

In effetti, sarebbe un tipo diverso di emozione vederli senza i loro poteri ed esplorare quei lati di loro. Quali sono le tue teorie? Cosa ne pensi i fratelli Hargreeves farebbe? Fateci sapere nei commenti.

