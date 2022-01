Il cast della stagione 4 di Cobra Kai esamina l’evoluzione dello spettacolo: controlla cosa hanno detto

È passato un mese dal nuovo lotto di Cobra Kai gli episodi sono usciti e i fan sono grati per tutti i contenuti che stanno ricevendo dai membri del cast dello spettacolo. Cobra Kai la stagione 4 ha visto due rivali, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, unirsi per combattere l’ascesa di Cobra Kai. Inoltre, abbiamo anche visto diversi momenti che definiscono i personaggi per ogni personaggio nello show di Netflix.

La trama si sviluppa attorno ai dojo Miyagi-Do e Eagle Fang che si uniscono per sconfiggere Cobra Kai all’All Valley Under 18 Karate Tournament. E la sfida è diventata molto più interessante perché chi perde deve rinunciare al proprio dojo. Samantha e Miguel cercano ancora di mantenere l’alleanza, ma Robby va all in su Cobra Kai. Il destino della Valle è in una posizione pericolosa.

Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire la loro rivalità decennale per sconfiggere Kreese? Flusso Cobra Kai stagione 4 su Netflix per scoprirlo.

Dopo un finale elettrico e pieno di suspense della stagione 4, i fan stanno aspettando con impazienza. E che cosa Cobra Kai il cast ha da dire sullo spettacolo e la sua evoluzione renderà la tua attesa molto più difficile.

Reazione del cast della quarta stagione di Cobra Kai alla mossa di Netflix (relatori adulti)

Quindi, il tè è quello Cobra Kai aveva twittato un video sulla premiere della quarta stagione, presentato da Jacqueline Coley, editor di Rotten Tomatoes, prima della premiere del 31 dicembre. Il relatore era stato diviso in due gruppi: il primo gruppo comprende Ralph Macchio, William Zabka, Vanessa Rubio e Courtney Henggeler.

L’ospite ha iniziato lo spettacolo congratulandosi con l’intera squadra perché Cobra Kai è stato nominato per gli Emmy. Lo spettacolo è diventato rapidamente un fenomeno globale quando Netflix lo ha raccolto. Sulla sua reazione riguardo allo sviluppo, Ralph Macchio ha detto: “È stato al di sopra e al di là di ogni aspettativa. Intendo questo viaggio dalla vendita dello spettacolo al lancio di YouTube Red a loro che non volevano continuare il lavoro con la sceneggiatura, quindi siamo caduti in quello, e poi una pandemia colpisce il mondo e cerca di trovare una nuova casa. Siamo stati senzatetto per un po’, e Netflix è venuto in soccorso, e boom, come appena oltre. Voglio dire, stiamo vivendo il sogno”.

L’intero cast adulto è grato a Netflix per aver continuato per diverse stagioni.

Giovani relatori sulla mossa Netflix di Cobra Kai

L’altro gruppo di relatori include Xolo Marideuna, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo e Peyton.

I membri del cast più giovani sono molto entusiasti di tornare per la quarta stagione, poiché lo spettacolo diventa un fenomeno globale. Xolo Marideuna afferma, “Penso che venire alla quarta stagione del film, dopo essere stato su Netflix, sia come, è pazzesco perché si sente ancora lo stesso. Sai, registriamo lo stesso, ci mettiamo ancora lo stesso amore, ma solo sapendo che ci sono persone in Brasile che guarderanno lo spettacolo o persone in Europa che guarderanno lo spettacolo. Sento che è molto più gratificante vedere il mondo come una parte di “Cobra Kai”, ed è davvero una benedizione e siamo super eccitati, ma niente di tutto ciò sarebbe possibile, senza la Netflixfam.

Il giovane cast sta uccidendo lo spettacolo ricco di azione con le loro mosse accurate e mortali. Se non hai ancora visto la stagione 4 di Cobra Kai, vai a guardare prima che ti roviniamo lo spettacolo con altri spoiler.

