Il capitolo Bihar ha scelto Karan Tacker e Avinash Tiwary

Incontra il cast dell’ultima serie poliziesca indiana di Netflix Khakee: The Bihar Chapter, con Karan Tacker e Avinash Tiwary.

Con oltre 56 milioni di visualizzazioni sul suo trailer ufficiale di YouTube, è sicuro affermare che un enorme gruppo di fan della TV era entusiasta di vedere la premiere di Khakee: The Bihar Chapter su Netflix oggi, 25 novembre.

La serie poliziesca è ispirata a una sorprendente storia vera e mentre le prime recensioni sono state alquanto deludenti, la stragrande maggioranza dei critici ha elogiato il lavoro del cast principale.

Quindi, chi è il cast principale di Khakee: The Bihar Chapter e da dove potresti riconoscerli?

Incontra il cast di Khakee: The Bihar Chapter

I seguenti attori e attrici sono presenti in Khakee: The Bihar Chapter come parte del cast principale:

Karan Tacker nel ruolo di Amit Lodha IPS

Avinash Tiwary nel ruolo di Chandan Mahto

Abhimanyu Singh nel ruolo di Ranjan Kumar

Jatin Sarna nel ruolo di Chyawanprash Sahu

Ravi Kishan nel ruolo di Abhyuday Singh

Ashutosh Rana nel ruolo di Mukteshwar Chaubet

Nikita Dutta nel ruolo di Tanu

Aishwarya Sushmita nel ruolo di Meeta Devi

Anup Soni nel ruolo di Sudhir Paswan

Shraddha Das nel ruolo di Saumya Mukherjee

Vinay Pathak nel ruolo di Ujiyaar Prasad

Vijay Panday nel ruolo di Vakeel Singh

Karan Tacker è un attore, modello e conduttore televisivo indiano del Punjab. Il 36enne è famoso per aver interpretato Viren Singh Vadhera in EK Hazaaron Mein Meri Behna Hai e Farooq Ali in Special OPS.

Parlando tramite Koimoi, Tacker ha rivelato che ha dovuto trasformare il suo fisico per il ruolo di Amit Lodha, aggiungendo 6-7 kg di massa muscolare prima che le riprese iniziassero all’inizio del 2022.

“Per un personaggio, non è importante solo l’aspetto di una persona, ma anche i modi; dal viso, cammina a come ti porti. L’idea era di sentire in modo diverso in modo che i cambiamenti nel corpo si riflettessero nella recitazione, per essere fedeli al personaggio. La mia trasformazione non riguardava solo l’estetica, ma riguardava anche il mestiere. – Karan Tacker, via Koimoi.

Puoi seguire Tacker su Instagram @karantacker.

Accanto a Tacker nel ruolo principale di Khakee: The Bihar Chapter c’è Avinash Tiwary nei panni di Chandan Mahto. Tiwary è un popolare attore indiano di 37 anni originario di Gopalganj, Bihar.

È probabilmente meglio conosciuto per i suoi ruoli in Bulbbul come Satya, Laila Majnu come Qais e Yudh come Ajatshatru. Tiwary avrà anche ruoli da protagonista nelle prossime serie web Dongri To Dubai e Bambai Meri Jaan.

“Sono abbastanza contento del lavoro che sta arrivando, penso di dover essere grato per il fatto che nessuno dei miei lavori si è davvero rotto [through] il soffitto, ma mi ha fatto guadagnare una certa credibilità con persone, registi e creatori come lui [Neeraj Pandey] che ha davvero investito in me. Quindi, grazie è tutto ciò che posso dire e spero di rimanere fedele alla loro convinzione e alla fede che hanno riposto in me. – Avinash Tiwary, tramite Zoom YouTube.

Puoi seguire Tiwary su Instagram @avinashtiwary15.

