Il biopic su Marilyn Monroe di Andrew Dominik ‘Blonde’: in arrivo su Netflix a settembre 2022

Uno dei film più attesi in arrivo su Netflix a settembre 2022 sarà presentato alla 79a Mostra del Cinema di Venezia: Andrew Dominik’s bionda, il film biografico di Marilyn Monroe. Di seguito è tutto ciò che sappiamo finora biondainclusa la trama, il cast, il primo film di Netflix con classificazione NC-17 e altro ancora.

bionda è un film biografico Netflix Original in uscita basato sulla vita di Marilyn M0nroe e l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2000 dell’autrice Joyce Carol Oates. Il film biografico è diretto da Andrew Dominik, che in precedenza aveva diretto episodi di David Fincher Mindhunter e il suo primo film da allora Uccidili dolcemente (2012) che ha diretto e scritto.

Il film è prodotto dal due volte premio Oscar Dede Gardner (12 anni schiavo) e Jeremy Kleiner (Chiaro di luna). Brad Pitt, che in precedenza ha lavorato a Dominik’s Uccidili dolcementeè un produttore insieme a Tracey Landon (Storia di matrimonio) e Scott Robertson (Halston).

Quando è bionda in arrivo su Netflix?

Grazie al rilascio del teaser trailer, possiamo ora confermare che Blonde arriverà su Netflix Venerdì 23 settembre 2022.

Lo sapevamo già con certezza bionda arriverà su Netflix qualche tempo dopo il 10 settembre 2022 poiché il film sarà presentato in anteprima alla 79a Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno.

Il regista, Andrew Dominik, ha detto quanto segue sull’imminente premiere del Festival del cinema di Venezia:

Immagino che sarebbe potuto andare a Venezia l’anno scorso. Potrebbe essere uscito in una specie di raccolto autunnale l’anno scorso, ma… ci è voluto un po’ per tagliarlo. Tutti i miei film richiedono un po’ di tempo per essere tagliati. L’idea è che adesso vada a Venezia, quindi cos’è, settembre? Sì, in effetti lo è.

Qual è la trama bionda?

Blonde è un film biografico romanzato sull’amata attrice e modella Marilyn Monroe, dal suo periodo come orfana a Los Angeles, alla sua ascesa come attrice di fama mondiale, il volto della rivoluzione sessuale di Hollywood e alla sua tragica morte.

Dominik non ha mancato di entrare nei dettagli su cosa aspettarsi bionda:

Utilizza tutte le immagini che hai visto di Marilyn Monroe, i film e le fotografie della sua vita. Ma cambia il significato di tutte queste cose secondo il suo dramma interiore. Quindi è una specie di film sull’inconscio in un certo senso. Ed è una tragedia. È un po’ come una bambina indesiderata che diventa la donna più ricercata al mondo e deve fare i conti con tutto il desiderio che è diretto verso di lei, e quanto sia confuso. È una specie di incubo. Si tratta di essere in una macchina senza freni. Sta solo andando sempre più veloce e più veloce.

Di chi sono i membri del cast bionda?

Il ruolo di Norma Jeane Mortensen alias Marilyn Monroe sarà interpretato dall’attrice cubana Ana de Armas. Negli ultimi anni Ana de Armas è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood, avendo recitato in Blade Runner 2049, Coltelli fuorie Non c’è tempo per morire. Per non parlare del fatto che reciterà anche nel prossimo blockbuster estivo di Netflix L’uomo grigio.

Al di fuori del Regno Unito, amato film poliziesco d’epoca Peaky Blinders è un Netflix Original, quindi per motivi tecnici Adrian Brody ha già fatto il suo “debutto su Netflix”. Tuttavia, questo significa bionda sarà il debutto nel film Netflix Original di Brody. Brody interpreterà il ruolo del drammaturgo e sceneggiatore americano Arthur Miller, il terzo ex marito di Marilyn Monroe al momento della sua morte.

Di seguito è riportato l’elenco del cast per bionda:

Membro del cast Norma Jeane Mortensen / Marilyn Monroe Ana de Armas Arthur Miller Adrien Brody Joe DiMaggio Bobby Cannavale Gladys Pearl Baker Julianne Nicholson John F. Kennedy Caspar Phillipson Allen “Whitey” Snyder Toby Huss Miss Flynn Sara Paxton Darryl F. Zanuck David Warshofsky Edward G . Robinson Jr. Evan Williams Charles Chaplin Jr. Xavier Samuel TBA Garret Dillahunt TBA Scoot McNairy TBA Lucy DeVito Tony Curtis Michael Masini

Cos’è biondala valutazione e il tempo di esecuzione?

È già stato confermato bionda è il primo film originale ufficiale di Netflix con una valutazione NC-17. Nel Regno Unito questo è l’equivalente di un punteggio di 18.

Dominik ha detto quanto segue riguardo all’approvazione di Netflix del taglio NC-17:

Netflix mi sta permettendo di pubblicare il film che volevo fare e, anche con la classificazione NC-17, penso che sia abbastanza buono.

Per quanto riguarda la durata del film, tale informazione è attualmente sconosciuta, ma Dominik ha già accennato a una lunga durata scherzando sul fatto che chiedendo al regista quale sia la durata del loro film è come chiedere a una donna la sua età.

È bionda un futuro premio Oscar?

Sempre felice di esprimere la sua opinione, Andrew Dominik ha già espresso la sua opinione in merito bionda passerà alla storia come “uno dei 10 migliori film mai realizzati”.

Se Dominik ha ragione, allora dovrebbe essere una piazza pulita bionda alla 95a edizione degli Academy Awards del prossimo anno.

Il numero record di Academy Awards è attualmente di 11, che è condiviso solo tra tre film;

Ben Hur (1959)

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003)

Titanic (1997)

C’è anche la sfida di vincere il “Big Five”, che è stato raggiunto solo da tre film nella storia di Hollywood;

È successo una notte (1934)

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Il silenzio degli innocenti (1991)

Per vincere i “Big Five” devi vincere gli Academy Awards;

Miglior immagine Miglior attore Migliore attrice Miglior sceneggiatura (originale o adattata) Miglior regista

Buona fortuna ad Andrew Dominik, al cast e alla troupe per la cerimonia degli Oscar del prossimo anno.

Qual è lo stato di produzione di bionda?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 26/04/2022)

bionda è passato molto tempo e le riprese del progetto sono state completate tre anni fa, nel 2019, tra agosto e ottobre. Naturalmente, la pandemia globale del 2020 avrebbe avuto un forte impatto sul processo di post-produzione,

Dominik ha trascorso gran parte del tempo nel montaggio post-produzione e nel taglio del film.

