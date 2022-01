Il 355 è su Netflix? (Dove vedere il film di Jessica Chastain)

Ci sono diversi motivi per fare il check-out il 355 con protagonista Jessica Chastain, ma è un’opzione sullo streamer Netflix? Continua a leggere per scoprirlo!

Simon Kinberg, noto come produttore per la maggior parte del film X-Men franchising, compreso il timone Fenice Oscura, ha diretto il thriller d’azione di spionaggio con un cast composto da alcuni dei più grandi nomi del settore. Queste potenti potenze includono la due volte candidata all’Oscar Jessica Chastain, la vincitrice dell’Oscar Lupita Nyong’o, la vincitrice dell’Oscar Penelope Cruz, Diane Kruger e Fan Bingbing.

L’eccitante film segue un agente della CIA interpretato da Chastain di nome Mace Browne, che ha collaborato con altri agenti internazionali per recuperare un’arma che è stata classificata come Top Secret. Nyong’o interpreta un ex agente dell’MI6 di nome Khadijah, mentre Krueger interpreta un agente rivale del BND noto come Marie Schmidt. Inoltre, Penelope Cruz interpreta Graciela, una psicologa agente DNI, e Fan Bingbing è un misterioso agente MSS che segue i movimenti della squadra.

Anche nel mix è Il falco e il soldato d’inverno Sebastian Stan e La rovina Edgar Ramirez. Tutto sommato, con solide recensioni da punti vendita affidabili come Variety e Entertainment Weekly, il 355 sembra essere un affare ben realizzato che gli spettatori apprezzeranno sicuramente dall’inizio alla fine.

Il 355 è disponibile su Netflix?

Guardare questo particolare film di spionaggio sul popolare servizio di streaming sarebbe una missione che la maggior parte degli abbonati accetterebbe volentieri e sicuramente completerebbe senza delusioni. Ma sfortunatamente, ciò non può accadere perché il 355 non è disponibile su Netflix.

Ma dovrebbe essere noto che c’è un’abbondanza di titoli pieni di azione e di spionaggio pronti per essere distribuiti su Netflix in questo momento. Alcuni di questi sforzi esaltanti includono Avviso rosso, 6 Underground, The Old Guard, e Estrazione, solo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The 355

A differenza di film come Vedova Nera o La squadra suicida, il thriller di spionaggio con una formazione di serie A non sarà trasmesso in streaming mentre è sul grande schermo. Invece, i fan possono solo vedere il 355 nelle sale dal 7 gennaio 2021.

Tuttavia, è stato rivelato che il film sarà trasmesso in streaming su Peacock 45 giorni dopo la sua uscita iniziale, rendendolo disponibile nel febbraio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? il 355?