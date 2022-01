iCarly lascerà Netflix a febbraio 2022

Arriva il momento in cui devi dire addio a una delle tue serie televisive preferite su Netflix e, sfortunatamente, iCarly doveva essere lo spettacolo. ioCarly lascerà Netflix a febbraio, quindi continua a trasmettere in streaming a tuo piacimento prima di non avere più quel lusso.

Se non hai familiarità con iCarly, è uno spettacolo su una giovane adolescente di nome Carly Shay che crea uno spettacolo web chiamato iCarly con i suoi due migliori amici, Sam e Freddie. Una volta che il web show crea un pubblico e diventa un fenomeno di Internet, i tre amici devono trovare un modo per destreggiarsi tra la gestione di una popolare serie web e le loro vite personali.

Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress, Jerry Trainor e Noah Munck recitano in questa sitcom per adolescenti di successo.

Sebbene questo spettacolo abbia ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, il pubblico lo ha adorato. Voglio dire, cosa non amare iCarly? È divertente, riconoscibile e solo un buon spettacolo a tutto tondo. Onestamente, ti stai perdendo se non hai mai visto questa serie. Vorrei dire che non è mai troppo tardi per partecipare iCarly carrozzone, ma lo spettacolo lascerà Netflix molto presto.

Tuttavia, non sarà troppo tardi se inizi ora. Condivideremo iCarlyLa data di partenza da Netflix, quindi sai quanto tempo ti resta per guardare le prime tre stagioni della serie. E solo perché tu lo sappia, Netflix ha combinato la seconda e la terza stagione. Quindi questo è il motivo per cui mostrerà che ci sono solo due stagioni sulla piattaforma.

Quando iCarly lascia Netflix?

Secondo What’s on Netflix, la serie per adolescenti partirà da Netflix martedì 8 febbraio 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare le stagioni 1-3 è il 7 febbraio.

La data di partenza non è scioccante da allora iCarly è arrivato sullo streamer l’8 febbraio 2021. Molto probabilmente Netflix aveva un accordo di licenza che è durato solo un anno. Speriamo di poter vedere una ricomparsa di questo spettacolo su Netflix in futuro e con più stagioni.

Dove guardare iCarly

Dopo che la serie per adolescenti ha lasciato Netflix, il posto migliore per guardare lo spettacolo sarebbe Paramount+. Paramount+ ha tutte e cinque le stagioni sulla sua piattaforma ma devi avere un abbonamento per accedervi. Hai anche la possibilità di noleggiare o acquistare singoli episodi o stagioni complete da Google Play, Vudu, Amazon Video, ecc.