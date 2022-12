I vincitori della stagione 1 di Love Island USA (Elizabeth e Zac) sono ancora insieme?

Se sei un grande nei reality show e non hai fatto il check-out L’isola dell’amore e la sua controparte americana, L’isola dell’amore negli Stati Uniti, cosa stai facendo? Lo spettacolo di appuntamenti è assolutamente avvincente mentre guardiamo single sexy conoscersi in luoghi meravigliosi ed eccitanti. La prima stagione della versione americana è stata presentata per la prima volta su CBS nel 2019 e da allora è stata piuttosto popolare. Ci sono attualmente quattro stagioni di L’isola dell’amore negli Stati Uniticon il più recente che è un originale di Peacock. L’isola dell’amore negli Stati Uniti anche la stagione 5 è in lavorazione!

Se non hai effettuato il check-out L’isola dell’amore negli Stati Uniti semplicemente perché Netflix è il tuo unico servizio di streaming, beh, ora sei fortunato! La prima stagione del reality show è stata recentemente aggiunta alla piattaforma ed è chiaro che le persone se la stanno mangiando. Attualmente, la serie si trova al quinto posto nella Top 10 degli spettacoli di Netflix. L’isola dell’amore negli Stati Uniti non reinventa la ruota, ma è l’intrattenimento del piacere colpevole al suo meglio.

Dopo aver superato la prima stagione, probabilmente vorrai sapere quali coppie, se ce ne sono, sono ancora insieme oggi. E i vincitori, Elizabeth Weber e Zachary Mirabelli?

Elizabeth Weber e Zac Mirabelli di Love Island USA stanno ancora insieme?

Sfortunatamente, se hai fatto il tifo per Elizabeth e Zac per tutta la prima stagione di L’isola dell’amore negli Stati Uniti, siamo qui per dare la brutta notizia che i due non stanno più insieme. La coppia sembrava decisamente la fine dei giochi nello show, riunendosi subito e apparentemente innamorandosi a prima vista.

I due sono diventati fidanzati nello show e si sono persino detti “ti amo”. Erano pronti a vivere felici e contenti! O così pensavamo.

Purtroppo, Elizabeth e Zac sono usciti insieme solo per un paio di mesi prima di chiudere nel 2019. Come riportato da E! Novità, il L’isola dell’amore negli Stati Uniti i concorrenti hanno condiviso la notizia sui loro account Instagram, con Zac che ha scritto: “La rottura è stata reciproca e ce ne siamo andati in termini amichevoli… Volevamo semplicemente cose diverse”. Elizabeth ha scritto: “Sebbene avessi desiderato che le cose potessero andare diversamente, la vita non sempre funziona come avremmo potuto sperare a volte.”

In seguito Elizabeth ha anche utilizzato il suo canale YouTube per parlare della sua esperienza L’isola dell’amore negli Stati Uniti e le coppie che si sono riunite nello show. Ha detto che lei e Zac erano in buoni rapporti, anche se non sembra che si siano mai riconciliati. Guarda il suo video qui:

Elizabeth è super attiva su YouTube e ha persino condiviso uno Short di YouTube dopo averlo scoperto L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 1 è in streaming su Netflix, in cui valuta i suoi abiti nello show.

I fan della serie sono senza dubbio delusi nel sapere che Elizabeth e Zac alla fine non ce l’hanno fatta, ma auguriamo a entrambi il meglio!

L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 1 è ora in streaming su Netflix.