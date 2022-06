I vantaggi e gli svantaggi dell’acquisto di Roku da parte di Netflix, il senso dell’incontra-carino

A causa delle scarse vendite di set-top box e della bassa domanda di servizi di streaming, sembra che un’altra società abbia subito un colpo dopo Netflix. Roku ha recentemente assistito a un enorme calo del valore delle sue azioni: è sceso di circa l’80% dal suo massimo lo scorso luglio.

Ora ci sono chiacchiere tra gli addetti ai lavori dell’azienda sul fatto che Netflix stia acquistando Roku, il sistema operativo leader per SMART TV. È interessante notare che il CEO di Roku, Anthony Wood, ha una storia con Netflix. Circa 15 anni fa Wood stava aiutando l’azienda a passare da DVD fisici e Blu-ray ad avere i propri set-top box per lo streaming diretto dei contenuti. Tuttavia, la società ha deciso di adottare un approccio diverso: partnership con produttori di set-top di terze parti e società di console per videogiochi. Wood si è quindi concentrato sulla creazione del sistema operativo di streaming TV Roku.

Ma questo lavoro di squadra gioverà alle aziende? Ecco cosa pensiamo del meet-cute.

I vantaggi dell’acquisto di Roku da parte di Netflix

Lo streamer potrebbe trarre vantaggio dall’esperienza di Roku negli annunci

Lo streamer ha recentemente annunciato che avrebbe lanciato un modello più economico supportato dalla pubblicità per i suoi abbonati. Tuttavia, non ha esperienza in questo. D’altra parte, Roku ha avuto pubblicità sulla sua piattaforma da tutto il tempo che possiamo ricordare. Pertanto, l’acquisto di Roku da parte di Netflix potrebbe rivelarsi vantaggioso per lo streamer dopotutto.

Roku Originals otterrà un pubblico più ampio su Netflix

Roku ha circa 61,3 milioni di utenti in Nord America. Sebbene questi numeri siano buoni, l’azienda non potrebbe essere presente a livello internazionale. D’altra parte, Netflix vanta 226,1 milioni di abbonati globali. Quindi, con l’aiuto dello streamer, Roku può espandersi oltre il mercato nordamericano. Inoltre, Roku Originals avrà una maggiore visibilità su Netflix.

LEGGI ANCHE: Il modello “Always Binge” di Netflix cambierà con gli annunci in arrivo sulla piattaforma?

Dove può andare tutto storto?

Sebbene i vantaggi di questa acquisizione superino gli svantaggi, non possiamo ancora fare a meno di considerare le prospettive di altri servizi di streaming su questo accordo. Roku esegue una serie di app sulla sua piattaforma e ha persino rivelato di ottenere la maggior parte dei soldi dalle app di streaming più piccole. Questa acquisizione cambierà tutto, poiché queste società inizieranno a vedere Roku, di proprietà di Netflix, come un concorrente.

Cosa ne pensi di questa presunta acquisizione? Pensi che accadrà?

LEGGI ANCHE: Dividere spettacoli come “Stranger Things” era una strategia per affrontare la perdita di abbonati Netflix?

Il post The Plus and Min of Netflix Buying Roku, Making Sense of the Meet-Cute è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.