I tweet di Vecna ​​Thirst lasciano Jamie Campbell Bower di Stranger Things scioccato ed esclama: “Buon Dio”

Mentre i fan sono ancora entusiasti Cose più strane stagione 4, c’è una grande sorpresa per il diavolo Vecna. Tutti gli attori stanno ricevendo così tanto amore dai loro fan. Alcuni di loro sono anche arrabbiati con i creatori per aver ucciso Eddie spento. Perché Vecna ​​era tutto vendicativo, i ragazzi hanno dovuto respingerlo. Alcuni incolpano Vecna ​​per il finale inquietante del come, mentre altri mostrano il loro amore e strani desideri per il mostro. Vediamo come hanno lasciato l’attore che interpretava Vecna, Jamie Campbell Bower, sbalorditi dal loro affetto.

Strani desideri per Vecna ​​su Stranger Things!

Dopo che la stagione 4 dello show è andata in onda, i fan ne hanno scoperti così tanti verità oscure sui personaggi. Sono passati dal non sapere nulla all’affrontare il mostro stesso. Chi sapeva che questo mostro, responsabile di molte morti, avrebbe ricevuto così tanto amore dagli spettatori? Jamie Campbell Bowerinsieme a BuzzFeed, ha scoperto alcune strane fantasie dei fan. Legge e risponde a questi tweet creativi dei fan. Dai un’occhiata qui:

Come mostra la miniatura del video, Jamie era completamente scioccato e sorpreso durante la lettura di quelli tweet sulla sete. Ve ne raccontiamo alcuni qui. La lettura è iniziata esilarante. Il tweet diceva “Ho bisogno che Jamie Campbell legga i tweet sulla sete, ma non i miei”. Bene, è troppo tardi. Lo stanno facendo. Quindi, sta effettivamente accadendo.

Un altro ha detto, “Vecna ​​è così sexy, lo voglio così tanto.” E Jamie risponde a quello e le dice di mettere insieme le cose. Dice che Vecna ​​ha tentacoli e una grande mano sinistra. Ancora un altro fan ha fatto un sogno sessuale, e Jamie Campbell Bower era la oggetto del suo desiderio. Risponde chiedendo al tifoso di portarlo prima a cena.

Un tweet tutto maiuscolo ha fatto andare Jamie, “Oh, mio ​​Dio, buon Dio.” Bene, il tweet diceva “Voglio sbattere Jamie Campbell Bower contro la porta, pomiciare con passione e fare sesso violento dopo.” SorpresoJamie dice che questa persona sa cosa vuole. “Grazie, immagino?” lui dice goffamente prima di passare rapidamente a quello successivo.

Il prossimo riguardava Vecna e il suo viti. Si legge, “Ad essere onesto, capisco le motivazioni di Vecna ​​perché se passassi dall’essere un pezzo di merda a quello sarei pazzo anche io. Questo ha fatto Jamie ridere. Jamie ha rivelato che le motivazioni vanno un po’ più in profondità della sola pelle. Ma gli piacciono le viti ei chiodi. “Lo sapevi che c’è un buon salone di bellezza a Upside Down?” scherza Jamie, mentre guarda un altro tweet sulla sete.

Jamie sente che alcuni di loro potrebbero guardare lo spettacolo sbagliato mentre legge il prossimo tweet. “Il ragazzo che interpreta Vecna ​​in Stranger Things è così figo. Per favore scegli me per fotterti,” leggi il tweet Bene, Vecna ​​lo è non fare sesso con chiunque. Lui letteralmente uccide gente fuori. “Mio Dio, dove trovi queste persone?” esclama Jamie scherzosamente.

Alcuni tweet ne avevano molti visivi in loro., mentre altri erano selvaggiamente fantastico. Tutti loro lo facevano sentire come se fosse tornato al liceo. Non è che qualcosa del genere sia successo a Jamie durante i suoi giorni a scuola, ma l’attore afferma che c’è un strana sensazione dentro. Alla fine, Jamie ringrazia i suoi fan per tutto questo stranezza. Dicci quale di questi tweet ti ha fatto ridere e stupire? Anche tu hai pensieri fantasiosi su Vecna?

