I titoli degli episodi della stagione 4 di Manifest suggeriscono la “discesa finale” del volo 828

Manifesto la stagione 4 è quasi alle porte e stiamo (impazientemente) aspettando che arrivi la quarta e ultima stagione del popolare dramma soprannaturale! Dopo mesi di attesa, Netflix ha finalmente confermato che la prima metà della stagione di 20 episodi arriverà il 4 novembre 2022!

Grazie alla nostra intervista con il protagonista Josh Dallas, l’attore di Ben ha fornito alcune curiosità su ciò che possiamo aspettarci di vedere nella stagione 4. Ciò include la storia che riprende due anni da dove la stagione 3 si era interrotta. Un Ben devastato continua a piangere sua moglie e cerca la figlia rapita, Eden. Consumato dal suo dolore, si è dimesso dall’essere co-capitano della scialuppa di salvataggio. Questo lascia tutta la responsabilità su Michaela, il che è difficile poiché i passeggeri sono strettamente monitorati dal governo.

Con l’avvicinarsi della data della morte, un misterioso passeggero arriva con un pacco per Cal che cambia tutto ciò che sanno sul volo 828. E si rivelerà la chiave per svelare il segreto delle Chiamate.

In questo momento prenderemo sicuramente quanti più dettagli possibile in anticipo Manifesto stagione 4 parte 1, e questo include i titoli degli episodi!

Titoli degli episodi della quarta stagione di Manifest

Secondo What’s On Netflix e un thread Twitter di @SaveManifest, questi sono i seguenti titoli dei primi 10 episodi in ordine. Anche se tieni presente che Netflix non ha ancora confermato i titoli degli episodi:

Episodio 1, “Toccata e fuga” – scritto dal creatore della serie Jeff Rake e Simran Baidwan

– scritto dal creatore della serie Jeff Rake e Simran Baidwan Episodio 2, “Tutti chiamano” – scritto da Laura Putney e Darika Fuhrmann

– scritto da Laura Putney e Darika Fuhrmann Episodio 3, “Volo alto” – scritto da Margaret Easley e MW Cartozian Wilson

– scritto da Margaret Easley e MW Cartozian Wilson Episodio 4, “Andare in giro” – scritto da Matt K. Turner e Ezra W. Nachman

– scritto da Matt K. Turner e Ezra W. Nachman Episodio 5, “Squik” – scritto da Simran Baidwan e Sumerah Srivastav

– scritto da Simran Baidwan e Sumerah Srivastav Episodio 6, “Cuscinetto relativo” – scritto da Laura Putney e Ryan Martinez

– scritto da Laura Putney e Ryan Martinez Episodio 7, “Romeo” – scritto da Ezra W. Nachman e Darika Fuhrmann

– scritto da Ezra W. Nachman e Darika Fuhrmann Episodio 8, “Posizione completamente eretta e bloccata” – scritto da Matt K. Turner e Jimmy Blackmon

– scritto da Matt K. Turner e Jimmy Blackmon Episodio 9, “Appuntamento” – scritto da MW Cartozian Wilson e Sumerah Srivastav

– scritto da MW Cartozian Wilson e Sumerah Srivastav Episodio 10, “Illusione di inversione” – scritto da Jeff Rake e Margaret Easley

SpoilerTV ha anche condiviso quelli che potrebbero essere i titoli di un paio di Manifesto stagione 4 parte 2 episodi. Diciamo forse perché né il Manifesto team né Netflix hanno confermato o rilasciato questi nomi. Ma le informazioni di SpoilerTV sono generalmente corrette. Li abbiamo condivisi di seguito:

“Fata Morgana”

“Discesa finale”

“Final Descent” suona come il potenziale titolo del finale di serie. Dopotutto, tutta questa storia è iniziata con un volo, quindi avrebbe senso che finisse anche così. Siamo così pronti per ottenere quelle risposte sul motivo per cui i passeggeri ricevono chiamate e cosa è successo davvero sul volo 828!

Hai visto la nostra intervista a Josh Dallas? Prende in giro la quarta stagione dello show nel nostro primo post e parla del perché è il miglior (e più figo!) papà TV nel secondo!

Cosa pensi significhino i potenziali titoli? Hai qualche teoria? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Manifesto le stagioni dalla 1 alla 3 sono ora in streaming su Netflix.