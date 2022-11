I titoli degli episodi della prima e della seconda stagione di Warrior Nun spiegati con versetti della Bibbia

Azione esplosiva, protagonisti potenti e immaginazione senza fine… tutti questi elementi e altro ancora possono essere trovati aprendo le porte di Warrior Nun su Netflix. Creata da Simon Barry, la serie drammatica fantasy americana è basata sul personaggio dei fumetti di Ben Dunn, Warrior Nun Areala e arriverà sulla piattaforma nel 2020.

Lo spettacolo ha immediatamente sviluppato un nuovo fandom attirando anche gli appassionati del materiale originale.

Ovviamente, i fan sono rimasti entusiasti quando è stato rinnovato e la stagione 2 è stata presentata in anteprima giovedì 10 novembre 2022.

Con le nuove rate vieni più da contemplare. Come saprai, i titoli degli episodi di Warrior Nun sono ispirati ai versetti della Bibbia, quindi analizziamoli.

I titoli degli episodi della prima stagione di Warrior Nun e i versetti della Bibbia

La stagione 1 presenta 10 episodi e abbiamo affrontato i titoli degli episodi e i versi che li hanno ispirati di seguito:

Episodio 1: Salmi 46:5

Dio è in mezzo alla città; non deve essere spostato; Dio lo aiuterà quando albeggia il mattino.

Episodio 2: Proverbi 31:25

La forza e la dignità sono i suoi vestiti, e lei ride del momento a venire.

Episodio 3: Efesini 6:11

Rivestite l’intera armatura di Dio, affinché possiate resistere alle astuzie del diavolo.

Episodio 4: Ecclesiastico 26:11

Stai in guardia dal suo sguardo impudente e non stupirti se pecca contro di te.

Episodio 5: Matteo 7:13

Entra attraverso il cancello stretto; perché larga è la porta e facile è la strada che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che la percorrono.

Episodio 6: Isaia 30:20-21

Sebbene il Signore possa darti il ​​pane dell’avversità e l’acqua dell’afflizione, tuttavia il tuo Maestro non si nasconderà più, ma i tuoi occhi vedranno il tuo Maestro.

Episodio 7: Efesini 4:22-24

Vi è stato insegnato a mettere da parte il vostro vecchio stile di vita, il vostro vecchio io, corrotto e illuso dalle sue concupiscenze, e a rinnovarvi nello spirito della vostra mente, e a rivestirvi del nuovo io, creato a somiglianza di Dio nella vera giustizia e santità.

Episodio 8: Proverbi 14:1

La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la demolisce con le sue stesse mani.

Episodio 9: 2 Corinzi 10:4

Perché le armi della nostra guerra non sono semplicemente umane, ma hanno il potere divino di distruggere le fortezze. Distruggiamo gli argomenti.

Episodio 10: Apocalisse 2:10

Non temere ciò che stai per soffrire. Attenzione, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione perché siate messi alla prova, e per dieci giorni sarete afflitti. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.

Spiegazione dei titoli degli episodi della seconda stagione di Warrior Nun

Di seguito sono riportati i titoli e i versi degli episodi della seconda stagione:

Episodio 1: Galati 6:4-5

Ciascuno deve esaminare la propria opera, e poi avrà motivo di vantarsi di solo riguardo a se stesso, e non di un altro; poiché ciascuno porterà il proprio carico.

Episodio 2: Colossesi 3:9-10

Non mentite gli uni agli altri, poiché vi siete spogliati del vostro vecchio io con le sue pratiche e vi siete rivestiti del nuovo io, che si rinnova nella conoscenza a immagine del suo Creatore.

Episodio 3: Luca 8:17

Poiché nulla è segreto, ciò non deve essere reso manifesto; né nulla nascosto, che non sarà conosciuto e verrà all’estero.

Episodio 4: Corinzi 10:20-21

No, ma i sacrifici dei pagani sono offerti ai demoni, non a Dio, e non voglio che tu sia partecipe dei demoni. 21 Non puoi bere il calice del Signore e anche il calice dei demoni; non puoi prendere parte sia alla mensa del Signore che alla mensa dei demoni.

Episodio 5: Marco 10:45

Perché anche il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per molti.

Episodio 6: Isaia 40:31

Ma coloro che sperano nel Signore rinnoveranno le loro forze. Voleranno sulle ali come aquile; correranno e non si stancheranno, cammineranno e non saranno deboli.

Episodio 7: Salmi 116:15

Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi servi fedeli.

Episodio 8: Geremia 29:13

Mi cercherai e mi troverai quando mi cercherai con tutto il tuo cuore.

“Parlano anche tutti alla filosofia dello spettacolo”

Lo showrunner aveva già parlato con Decider della decisione di utilizzare i versetti della Bibbia come titoli degli episodi quando è stata rilasciata la prima stagione.

“Qualcuno ha avuto questa brillante idea di allegare le intestazioni dei versi e poi permettere al pubblico di partecipare alla ricerca di quali fossero i titoli”, ha spiegato.

“… stava cercando di trovare lo spirito dell’episodio e lo spirito dello spettacolo, e poi trovare versi che catturassero forse qualcosa di ironico, o qualcosa di specifico. Hanno tutti un legame con l’episodio a cui sono legati, ma parlano anche un po’ della filosofia dello show”.

Ha aggiunto che era il loro “modo di includere il pubblico in una specie di caccia alle uova di Pasqua”.

Warrior Nun è in streaming esclusivamente su Netflix.

