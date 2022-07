È sempre difficile decidere il tuo attore preferito. Poi di nuovo, quando qualcuno cita Ryan Gosling non puoi fare a meno di sentire che potrebbe farsi strada con forza fino al primo posto.

Il canadese di 41 anni ha mostrato i suoi talenti versatili in una vasta gamma di film ora, tra cui Viaggio, La La Terra, Primo uomo, Blade Runner 2049, Il notebook e tanti altri. Molti lo considerano un grande attore ma non una star d’azione.

Bene, questo potrebbe cambiare da un momento all’altro grazie a The Grey Man di Joe e Anthony Russo, un film epico ricco di azione che ha colpito Netflix venerdì 22 luglio 2022.

Ryan recita nell’adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney del 2009 di “Sierra Six”, un mercenario della CIA che diventa il bersaglio della sua stessa organizzazione e di assassini globali dopo essere entrato in possesso di inquietanti segreti dell’agenzia.

Il Vendicatori i registi vanno alla grande ancora una volta, ma è tutta una questione di dettagli. A proposito, i tatuaggi di Ryan Gosling in The Grey Man sono reali?

I tatuaggi di Ryan Gosling in The Grey Man sono reali?

Ryan Gosling ha tatuaggi nella vita reale, ma ne ha dati di falsi per lo scopo del suo personaggio di The Grey Man.

In modo che tu sappia quali sono falsi, elenchiamo quelli che sono reali.

The Cinemaholic riferisce che l’attore ha cinque tatuaggi conosciuti, uno dei quali è The Giving Tree – un libro per bambini – sul braccio sinistro. Su una delle dita della mano sinistra ha il nome Esme, che è per sua figlia Esmeralda.

Un altro – che è stato visto in Il posto oltre i pinidove il suo personaggio aveva molti tatuaggi finti – è quello di una donna accanto a uno scheletro, realizzato con un disegno minimalista sul braccio interno sinistro.

Il suo quarto tatuaggio è uno dei due che l’attore ha effettivamente fatto da solo. È la mano di un mostro sul suo avambraccio sinistro e poi il quinto è di un codice a barre sul polso sinistro.

Spiegazione del tatuaggio The Grey Man di Sierra Six

Il tatuaggio di cui il pubblico sarà curioso è affrontato nel film stesso, ma non è un vero tatuaggio che ha Ryan Gosling.

Claire glielo chiede e lui le dice che è in greco e il nome di un dio. Inizia a spiegare la storia dietro di esso, che rivela che si tratta di un riferimento alla storia di Sisifo, che fu costretto a portare una roccia su una collina più e più volte; ogni volta che si avvicinava alla cima ricadeva.

Questo serve come punizione per il suo tentativo di ingannare la morte.

Chiaramente non è una scelta casuale e ci possono essere parallelismi tra Six e Sisyphus, con la scena della spiegazione del tatuaggio che invita il pubblico a stabilire una connessione. Come Sisyphus, Six riesce a sfuggire a una morte certa ma in diverse occasioni, come sottolinea lo stesso Lloyd Hansen (interpretato da Chris Evans).

Invece di spingere una roccia su una collina più e più volte, Six potrebbe essersi fatto il tatuaggio in prigione perché era bloccato dietro le sbarre a vivere lo stesso giorno ripetutamente. La mondanità e la ripetizione della vita in prigione – essere puniti per le sue azioni o ingannare la morte per mano di suo padre – probabilmente lo hanno influenzato a prendere l’inchiostro.

Si suggerisce che anche gli altri tatuaggi siano tatuaggi di una prigione.

“Potrebbe anche farti ridere”

Nel lontano 2007, Ryan Gosling ha affrontato la natura dei tatuaggi in un’intervista con The Guardian.

Guardando il tatuaggio in stile codice a barre sulla sua mano, l’intervistatore lo ha scambiato per un francobollo di una discoteca e ha spiegato che era “un tatuaggio fatto in casa”.

Ha affermato che “un tatuaggio non dovrebbe mai essere significativo perché a un certo punto lo odierai e potrebbe anche farti ridere”.

A giudicare dal tatuaggio per sua figlia da allora, invece, è probabile che abbia cambiato il suo approccio alla body art.

The Grey Man è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

