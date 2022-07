“I sogni non muoiono fottutamente”: “The Sandman” di Netflix ottiene un trailer completo pochi giorni prima dell’uscita

Vi siete mai chiesti come prendono forma i nostri sogni? Che aspetto ha l’altro mondo? Esiste davvero un altro mondo? Bene, questo imminente spettacolo fantasy continua Netflix ti porterà in questo altro mondo dove ti incontrerai Sognare. L’uomo di sabbia su Netflix è a pochi giorni dallo streaming. E Netflix offre agli spettatori una sbirciatina nel mondo di Sandman rilasciandolo un trailer a figura intera. Diamo un’occhiata qui.

Una sbirciatina nel mondo di The Sandman!

Durante Netflix Geeked Week 2022, gli spettatori hanno avuto un’anteprima speciale dello spettacolo. Da lì, abbiamo saputo che Netflix avrebbe creato uno spettacolo basato su 1989–1996 fumetto scritto da Neil Gaiman e pubblicato dalla DC Comics. Questa è la storia di Sognare, il titolare Sandman. Prima che vengano rivelate ulteriori informazioni, guarda il trailer che Netflix ha appena pubblicato sul suo account Twitter.

Sogna pericolosamente. Entra nel mondo di THE SANDMAN il 5 agosto, solo su Netflix. pic.twitter.com/DQOrcsZUM0 — The Sandman (@Netflix_Sandman) 23 luglio 2022

Come possiamo vedere dal trailer, lo spettacolo sarà visivamente ricco e narrativamente eccitante. “I sogni non muoiono, cazzo.” Quindi “Scopriamolo.” Il sogno deve attraversare mondi e linee temporali differenti per riparare gli errori che ha commesso nel corso della sua esistenza. Incontra i suoi amici e nemici e cerca di ristabilire l’ordine. Il sogno viene catturato inaspettatamente. Ciò crea un caos eccessivo e ora Sandman deve sistemare le cose. Riuscirà a farlo? Come? Perché viene catturato? Qualsiasi domanda del genere otterrebbe le risposte una volta che lo spettacolo sarà trasmesso in streaming 5 agosto 2022 su Netflix.

Il cast dello spettacolo include Tom Sturridge come Sognareinsieme a Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, e Sanjeev Bhaskar nei ruoli di supporto.

Il fumetto originale è famoso per l’uso del marchio di Gaiman antropomorfo personificazione di vario metafisico entità, mentre si fondono mitologia e storia nel suo horror ambientato nell’universo DC. Ora, i fan stanno aspettando di vedere come andrà a finire questo adattamento. Dal teaser, i fan sono entrati nel mondo di Dream. Ora, abbiamo una finestra con questo trailer. I fan stanno aspettando di ottenere l’ingresso corretto e visitare questo altro mondo.

Anche tu sei entusiasta dello spettacolo? Fateci sapere cosa ne pensate di questo fantastico spettacolo.

Il post “I sogni non muoiono fottutamente”: “The Sandman” di Netflix ottiene un trailer completo pochi giorni prima dell’uscita è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.