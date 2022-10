I social media riportano le classiche scene piccanti di “Deadpool” di Ryan Reynolds durante la celebrazione della Giornata nazionale dello scissoring

In mezzo alla mania mondiale del National Scissoring Day, persone in tutto il mondo si sono rivolte ai social media per condividere i loro modi piccanti di celebrarlo. Tutti i crediti al grido di guerra di The Accliamed, “Scissor me daddy” che ha superato il taglio. Il tema è passato da uno slogan abbandonato a essere il logo del merchandising più in voga tra i fan del wrestling. Ma i fanatici del cinema, non preoccuparti perché abbiamo qualcosa da amare anche per te. Ti sei dimenticato di Ryan Reynolds e del suo straordinario umorismo secolare?

Se lo hai, te lo ricordiamo. I nerd di tutto il mondo sono impazziti salutando la squadra che ha scritto la storia Giornata nazionale della forbice con l’AEW Dynamite: Anniversary. Allo stesso modo, il fandom di Hollywood non ha potuto fare a meno di ricordare le scene piccanti di Deadpool e Colossus in Deadpool 2 riferendosi a questo giorno.

Le scene di Deadpool di Ryan Reynolds riaffiorano in occasione del National Scissoring Day

Questo è stato portato a nostra conoscenza dal Massimo sforzo pagina su Instagram. La pagina ha caricato il segmento video del film Deadpool in cui il personaggio di Ryan ha fatto un gesto di sforbiciare con Colossus mentre lo portava tra le sue braccia. L’intimità snervante che in realtà ci aveva fatto distogliere lo sguardo era riemersa ancora una volta su Internet per commemorare la giornata. La ciliegina sulla torta era che, nei fumetti, anche Colossus è omosessuale, quindi forse a lui di basso profilo non piaceva che Deadpool ci provasse.

di Ryan Piscina morta è stato uno dei personaggi più strani, inappropriati e allo stesso tempo più violenti e divertenti che abbiamo mai visto. Dopo aver recitato come Piscina morta, Ryan ha preso il posto di un tesoro nazionale per il suo umorismo impassibile e la cinematografia impeccabile. In mezzo a tutto questo, l’A-lister di Hollywood è andato su Youtube per darci alcuni aggiornamenti elettrizzanti sul suo prossimo sequel ricco di azione, Deadpool 3.

Il film, come confermato, riporterà Wolverine sui nostri schermi dopo secoli. Quindi assistere a Ryan e Hugh Jackman in un unico fotogramma sarebbe un’altra delizia che i fan attendono. Quali sono le tue aspettative dal film? Sei anche entusiasta di vedere le due stelle condividere lo schermo? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

