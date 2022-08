I riferimenti a “The Sandman” risalgono al 1816 e all’horror gotico tedesco

Poiché la nuova serie di Netflix continua a fare tendenza in tutto il mondo, i primi riferimenti a The Sandman nel folklore risalgono in realtà al 1816.

Se sei un fan di Neil Gaiman, saprai che è uno dei migliori autori al mondo quando si tratta di costruire mondi e tradizioni.

Ieri, 5 agosto, Netflix ha finalmente pubblicato il suo adattamento live-action di una delle serie più amate di Gaiman, The Sandman.

Mentre milioni di spettatori da ogni angolo del regno si sintonizzano su The Sandman, molti potrebbero non rendersi conto che il personaggio leggendario ha delle profonde radici nella mitologia e nel folklore europei, risalenti al 1816 e all’horror gotico tedesco.

Chi è The Sandman nella nuova serie di Netflix?

Netflix ha appena pubblicato il suo adattamento live-action di 10 episodi della serie The Sandman di Neil Gaiman e se non hai ancora visto lo spettacolo, ecco una breve panoramica di chi è questo personaggio.

The Sandman (interpretato da Tom Sturridge) è il sovrano dei sogni e del regno degli incubi, un essere potente e onnipotente di enorme potere, noto anche come Lord Morpheus o più semplicemente ‘Dream’. È uno dei sette esseri infiniti, manifestazioni di grandi abilità tra cui Destino, Morte, Desiderio, Disperazione, Delirio e Distruzione, ognuno che governa i propri regni.

Ha tre strumenti che vengono utilizzati per mantenere e far crescere il suo potere; un elmo, una borsa di pelle piena di sabbia magica e un rubino, noto come Dreamstone. Sebbene la nuova serie Netflix sia davvero fantastica, l’autore Neil Gaiman non ha in realtà inventato il concetto di The Sandman poiché è stato un personaggio del folklore e della mitologia europea per secoli – vedi sotto.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro come Tom Sturridge sia riuscito a stipare tutte queste informazioni su THE SANDMAN esattamente in 60 secondi, non lo saprò mai, ma per favore restate per il finale del twist pic.twitter.com/idSkwZxowb — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 5 agosto 2022

Il primo riferimento a The Sandman risale al 1816

The Sandman è un personaggio ben noto del folklore e della mitologia europea, che fa addormentare le persone spruzzando sabbia magica nei loro occhi e incoraggiandole a fare bei sogni.

Il primo riferimento in letteratura a The Sandman risale al 1816 e un racconto dell’autore tedesco ETA Hoffman intitolato Der Sandmann.

Nella storia, The Sandman è conosciuto come una creatura leggendaria che ruba gli occhi ai bambini che si rifiutano di andare a letto, in modo da poterli nutrire con i suoi stessi figli che vivono sulla luna.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776 – 1822) è stato un autore romantico tedesco di fantasy e horror gotico, specialista in diritto moderno, compositore, critico musicale e artista.

È interessante notare che potresti conoscere Hoffmann dal suo romanzo più famoso, Lo schiaccianoci e il re dei topi, che sarebbe servito come base per il famoso balletto di Ciajkovskij, Lo schiaccianoci.

La leggenda di The Sandman sarebbe stata poi rafforzata pochi decenni dopo, nel 1841, quando Hans Christian Andersen pubblicò il suo racconto popolare intitolato Ole Lukøje.

In questa storia, The Sandman fa addormentare i bambini usando la sua sabbia magica e poi procede a mostrare loro sogni felici o incubi, a seconda di quanto siano stati buoni o cattivi.

“Uno di questi è così meravigliosamente bello, che nessuno al mondo può immaginare niente di simile; ma l’altro è altrettanto brutto e spaventoso, tanto che sarebbe impossibile descriverlo. – Estratto da Ole Lukøje, tramite Wikipedia.

L’uomo di sabbia nella cultura popolare

The Sandman è apparso in innumerevoli opere di cultura popolare, dalla musica e dalla letteratura alla televisione e ai fumetti.

C’è un musical olandese chiamato De sprookjesmusical Klaas Vaak che presenta il personaggio, che va sotto il nome di Klaas Vaak nei Paesi Bassi, Belgio e Sud Africa.

The Sandman è apparso anche in uno spettacolo televisivo in stop motion della Germania orientale chiamato Unser Sandmännchenuna serie TV canadese chiamata Nilus the Sandman e una serie TV francese nota come Bonne nuit les petits.

Marvel Mystery Comics e DC Comics avevano entrambi The Sandman come personaggi, quest’ultimo inclusa l’iconica serie di fumetti di Neil Gaiman che alla fine è servita come base per il recente adattamento live-action di Netflix.

Mr Sandman è anche una nota canzone degli anni ’50 di The Chordettes, ma il personaggio è apparso anche nella musica di Roy Orbison, Metallica, The Seekers, Rammstein, Lordi, America, Fall Out Boy e Ed Sheeran.

