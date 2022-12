I reali stanchi pensano che Harry e Meghan abbiano “finito le munizioni” per la loro battaglia contro i reali

Meghan Markle e il principe Harry sono sempre stati forti oppositori delle culture e dei protocolli reali. Di conseguenza, il loro spirito ribelle e le prospettive fuori dagli schemi li hanno portati per anni contro i reali. A partire da ora, quella che era iniziata come una banale disputa tra famiglie si è trasformata in un’enorme faida tra la famiglia imperiale e i Sussex. “La dichiarazione di guerra” come chiamano gli esperti è stato finalmente lanciato tra le parti con il documentario Netflix.

Tuttavia, per quanto tempo le parti sono disposte a combattere? Le docuserie Netflix del principe Harry e Meghan Markle in uscita nel giro di poche ore. I Sovrani, d’altra parte, sono stati furiosi di rabbia per i loro tentativi di esplorare i segreti più profondi del Palazzo. Ma questi fatti e cifre sono sufficienti per far crollare il Palazzo?

Il principe Harry e Meghan Markle devono avere di più per combattere i reali

Gli esperti hanno valutato la questione e pensano che la guerra fredda tra le squadre non durerà a lungo. Questo perché Harry e Meghan hanno ufficialmente “esaurire le munizioni (munizioni)” da usare contro la loro base reale nel Regno Unito. Fonti hanno aggiunto che si sono trasformati anche re Carlo e la regina consorte, Camilla “stanco” riguardo ai continui tentativi del principe Harry e di Meghan Markle di diffamare la famiglia.

I precedenti record sull’imminente docuserie in sei parti dicevano che non avrebbe puntato il dito diretto contro nessun membro di Buckingham. Tuttavia, l’ultimo trailer ufficiale delle imminenti bombe della verità sembra dimostrare il contrario. Secondo Mirror, questo è l’ultimo attacco ai Royals in meno di due anni dalla loro famigerata intervista a Oprah Winfrey. Da notare anche che, anche dopo l’intervista, c’è stato un altro incontro di Oprah che in seguito si è trasformato in un documento.

Sponsorizzato da Apple TV, il principe Harry ha lanciato un documentario basato su interviste, intitolato The Me You Can’t See. Secondo quanto riferito, aveva chiamato i reali e li aveva accusati di negligenza e ignoranza dei suoi problemi. Dopo questo è arrivato Markle’s Archetipi podcast che si è recentemente concluso. Sebbene Markle non abbia mai stabilito un collegamento diretto con il Palazzo attraverso nulla, tutti i suoi episodi miravano a rompere gli stereotipi per le donne nelle famiglie.

Anche la prossima serie di docu sembra ricevere alcuni seri avvertimenti dai reali. La risposta ad eventuali false accuse sarà “Rapido e robusto”, hanno detto. Tuttavia, questa non è la fine. Subito dopo Netflix Bombshell, Harry ha il suo libro di memorie crudo e risoluto in scadenza il 10 gennaio 2023. Pertanto, è per vedere se i Sussex hanno abbastanza dalla loro parte per tenerli a galla nella lotta o se non sono a corto di armi nel loro battaglia contro i Reali.

