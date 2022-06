“I prossimi 365 giorni”: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Solo mesi dopo 365 giorni: questo giornoriceveremo la terza puntata della serie di film romantici polacchi aggiunta al servizio a livello globale nell’agosto 2022 con una data di uscita per il 19 agosto 2022.

Noto per aver superato la top ten di Netflix in un momento in cui la pandemia imperversava in tutto il mondo, l’adattamento polacco del romanzo di Blanka Lipińska 365 giorni ha preso d’assalto il mondo (anche se è stato tutt’altro che acclamato dalla critica).

Il primo film è arrivato su Netflix il 7 giugno 2020 e, come accennato, ha battuto numerosi record nella top 10 dell’epoca. La seconda voce, in arrivo su Netflix poco meno di due anni dopo, il 27 aprile 2022, non ha raggiunto le stesse vette della prima. Il sequel ha visto 122,20 milioni di ore guardate tra il 25 aprile e il 22 maggio 2022. Il primo film ha anche visto un aumento di spettatori all’inizio di quest’anno raggiungendo 16,33 milioni di ore visualizzate tra il 24 aprile e l’8 maggio.

Il secondo e il terzo film sono stati commissionati insieme da Netflix e successivamente girati uno dopo l’altro e originariamente erano semplicemente chiamati 365 giorni parte 2 e 365 giorni parte 3. Entrambi i sequel sono stati girati in Italia e Polonia e hanno visto Anna-Maria Sieklucka e Magdalena Lamparska riprendere i loro ruoli (che torneranno entrambe anche per il terzo capitolo).

Quando sarà The Next 365 Days su Netflix?

Entrambi i film nell’annuncio originale dei sequel sono stati annunciati per le versioni 2022 e ora è stato confermato.

Come rivelato il 20 giugno, avremo la terza puntata molto rapidamente. In effetti, tra il secondo e il terzo film dovrai solo aspettare un totale di 114 giorni in totale.

Come accennato in precedenza, Netflix ha annunciato tramite Facebook la data di uscita della terza voce con un primo sguardo (incorporato di seguito) e una didascalia che diceva:

“Pronto a scoprire cosa succede dopo? The Next 365 Days debutterà il 19 agosto”

Cosa aspettarsi da The Next 365 Days su Netflix?

I film hanno adattato liberamente i libri e alla fine di 365 Days: This Day, ecco come si sono interrotte le cose:

Laura viene rapita dal fratello gemello di Massimo, Adriano.

Massimo ha cercato di salvare Laura, ma nel piano di Adriano c’era tutto.

Laura corre e viene colpita da Anna.

Massimo spara ad Adriano.

Il film si conclude con Laura che giace tra le braccia di Massimo.

Ci aspettiamo che il terzo film segua il terzo libro (noto come 365 dni #3 o I prossimi 365 giorni: un romanzo) che ha la seguente sinossi per gentile concessione di GoodReads:

“Il fenomeno globale e l’ispirazione bestseller di USA TODAY dietro l’omonimo film Netflix, la serie 365 Days, continua mentre segue la frizzante storia di Laura e Massimo. Come moglie di don Massimo Torricelli, uno dei boss mafiosi più pericolosi della Sicilia, la vita di Laura è sulle montagne russe. È spesso a rischio, potenziale bersaglio dei nemici senza scrupoli di Massimo che non si fermeranno davanti a nulla per distruggere l’uomo potente. E quando Laura viene gravemente ferita in un attacco, incinta e lotta per sopravvivere, Massimo deve affrontare la decisione più difficile della sua vita. Come sarà la sua vita senza Laura? Riuscirà a crescere il loro bambino da solo? Quale sarà il destino della sua famiglia e i 365 giorni di cui potrebbero concludersi?”

Come per i film precedenti, questo è rigorosamente classificato 18 per adulti solo data l’inclusione di più scene di nudo di quelle a cui puoi scuotere un bastone.

Verificherai la terza voce del 365 giorni franchising cinematografico? Fateci sapere nei commenti.