I produttori di “Stranger Things” danno vita a “Lost Ollie”, la storia di un coniglio di pezza, un ragazzo e il suo viaggio per tornare a casa

Invecchiare è obbligatorio. Ma crescere è facoltativo. E per mantenere vivo quel bambino interiore, torniamo sempre a quei tropi fantasy per bambini. In particolare, per le animazioni e le storie per bambini, non devi essere un bambino. Hanno la naturale tendenza ad attrarre bambini e adulti allo stesso modo e trascenderli in un mondo di Eutopia. Questa è la premessa della prossima serie limitata animata e live-action di Netflix, Ollie perduta. Ti ricorderà il Toy Story preferito della tua infanzia che lamenta sottilmente la caducità della magia dell’infanzia.

Prima che Lost Ollie sia finalmente trovato su Netflix, e prima che tu abbia dei ripensamenti sulla sua visione, lascia che te lo diciamo Cose sconosciute il produttore Shawn Levy dirige lo spettacolo. Inoltre, Netflix ha appena rilasciato il teaser trailer della miniserie e sembra che Ollie sia determinato a rubarti il ​​cuore e lasciarti a bocca aperta. Dalla sua premessa alla data di uscita e al cast, ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Lost Ollie è la storia di un peluche che può camminare e parlare

Cose più strane i produttori Shawn Levy, Emily Morris e Josh Barry dirigeranno esecutivamente la serie con 21 Laps Entertainment e il designer premio Oscar Brandon Oldenbrook. È interessante notare che Ollie perduta seguirà Un coniglietto disordinato con le orecchie cadenti e la memoria offuscata mentre parte alla ricerca eroica del suo migliore amico. No, il migliore amico non è un giocattolo. È il ragazzino che ama così tanto.

Lost Ollie è la toccante storia della ricerca da parte di un ragazzino del suo animale di pezza smarrito e dell’incredibile viaggio che il suo coniglio di pezza continua nel tentativo di tornare a casa. Jonathan Groff, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Mary J. Blige recitano in Lost Ollie. In anteprima il 24 agosto pic.twitter.com/8qY3dLxcOZ — Netflix (@netflix) 2 agosto 2022

Ulteriore, la serie limitata in quattro parti è basata su Ollie’s Odyssey di William Joyce. È una storia tenera per il bambino che è in tutti noi amare quelle persone speciali che abbiamo perso ma che hanno cambiato le nostre vite per sempre. Ora, se sei abbastanza curioso da conoscere la data di uscita, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere.

Quando arriverà il Toyverse su Netflix?

Alla ricerca del suo giovane migliore amico Billy, un ragazzo piuttosto dolce (no, non l’adolescente diavolo di Stranger Things), Ollie atterrerà sulla piattaforma Netflix il 24 agosto. Combattendo tutti i pericoli e i misteri dell’infanzia, sia Ollie che Billy ti delizieranno e ti faranno piangere con i loro momenti carini e il messaggio sincero. E lo sapevi di congelati Jonathan Groff sta dando voce al nostro puro spirito Ollie? Gli altri membri del cast includono:

Candidato all'Oscar Mary J. Blige: Rosy, un orsacchiotto cencioso

Tim Blake Nelson: Zozo, una bambola pagliaccio (Sì, ci sono anche altri giocattoli!)

Vincitore del Golden Globe Gina Rodriguez: La madre di Billy, Sharon

Jake Johnson: Il padre di Billy, James.

Kesler Talbot: Billy, il ragazzo e migliore amico di Ollie

Il trailer teaser di 2 minuti e 24 secondi ti ha incuriosito? Sei pronto a trovare Lost Ollie su Netflix? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

