I poteri della Sparrow Academy spiegati nella stagione 3 di The Umbrella Academy

La stagione 3 di The Umbrella Academy è finalmente arrivata dopo un’agonizzante attesa di due anni con la nuova puntata che riprende direttamente dallo sbalorditivo cliffhanger della seconda stagione.

La nuova stagione vede gli Umbrellas affrontare la loro più grande sfida, un nuovo gruppo di esseri superpotenti noto come Sparrow Academy.

Immediata la rivalità tra i due gruppi ma chi sono i vari membri della Sparrow Academy e quali poteri possiede ciascuno di loro?

L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix BridTV 10169 L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/qM4Lzc5MXwY/hqdefault.jpg 1018485 1018485 centro 13872

Chi sono l’Accademia dei passeri?

La Sparrow Academy è la famiglia di esseri superpotenti che Reginald Hargreeves ha formato nella linea temporale alternativa dopo la manomissione della linea temporale degli Umbrellas nella stagione 2.

Dopo che gli Umbrellas sono tornati indietro negli anni ’60 nella stagione 2, hanno interagito con la loro giusta quota di persone, il che ha portato a una sequenza completamente nuova di eventi che ha portato Reginald a formare la Sparrow Academy piuttosto che l’Umbrella Academy che conosciamo e amiamo.

Il nuovo gruppo di Passeri è incredibilmente simile agli Umbrellas poiché entrambi i gruppi presentano sette potenti esseri nati tutti lo stesso giorno, il 1 ottobre 1989.

Tuttavia, Reginald crede che il suo nuovo gruppo di bambini, che include un Ben molto vivo, sia superiore in quanto sono molto più disciplinati e sono in grado di cooperare in modo più efficace rispetto agli Umbrellas che trascorrono la maggior parte del loro tempo a litigare tra loro dopo la morte di Ben nel loro mondo ha fatto a pezzi il gruppo.

Netflix

Spiegazione dei poteri della Sparrow Academy

Mentre i passeri e gli ombrelli sono incredibilmente simili, i due gruppi differiscono in un certo numero di aree, una delle più notevoli sono i poteri che possiedono.

I membri della The Sparrow Academy e i loro vari poteri sono i seguenti:

Numero Uno | Marco Hargreeves

Marcus Hargreeves è la figura principale dell’Accademia dei passeri, trasuda fiducia, tiene unita la famiglia e possiede una forza sovrumana, simile a Lutero.

Numero due | Ben Hargreeves

Come nella linea temporale originale, Ben ha la capacità di evocare enormi tentacoli da un’altra dimensione attraverso il suo busto.

Numero Tre | Fei Hargreeves

Fie ha uno spirito acuto ed è in genere la persona più intelligente nella stanza, ma ciò non si collega al suo potere che le permette di manifestare un omicidio di corvi per attaccare i suoi nemici.

Numero quattro | Alfonso Hargreeves

Alphonso Hargreeves ha probabilmente il potere più bizzarro dell’Accademia dei passeri poiché utilizza il masochismo empatico, che trasforma effettivamente il suo corpo in una bambola voodoo umana.

Nell’episodio 1, questo è dimostrato quando Allison gli prende a pugni la faccia sfregiata, solo per sentire lei stessa il colpo dell’attacco.

Numero Cinque | Sloane Hargreeves

Sloane Hargreeves è uno dei pochi membri Sparrow che non è automaticamente freddo e aggressivo nei confronti degli Umbrellas mentre il suo potere di manipolazione della gravità eleva il suo personaggio permettendo a se stessa e agli altri di volare.

Numero sei | Jayme Hargreeves

Il sesto membro dei Sparrows è Jayme, la cui capacità di sputare veleno che provoca allucinazioni la rende sicuramente una persona in cui non vorresti imbatterti.

Numero sette | Christopher Hargreeves

E infine, finiamo con Christopher Hargreeves, che è un cubo telecinetico fluttuante. A parte il suo aspetto bizzarro, Christopher possiede alcuni poteri affascinanti poiché è in grado di alterare la temperatura di una stanza fino al congelamento e indurre la paura nelle menti dei nemici che può portare alla paralisi.

Netflix

Chi muore all’Accademia dei passeri?

Nonostante possiedano alcuni superpoteri e abilità molto utili, solo due membri della Sparrow Academy riescono a uscire vivi dalla terza stagione, Ben e Sloane.

Marcus viene ucciso per primo quando viene inghiottito dal Kugelblitz mentre Jayme e Alphonso vengono uccisi quando sopportano il peso maggiore del potente sfogo di Lester Pocket.

E nell’episodio 7, altri due membri dei Passeri muoiono, Christopher, che esplode e scatena di nuovo il Kugelblitz, che a sua volta prende Fei.

Entro la fine della stagione 3, tuttavia, Reginald riesce a ripristinare l’universo e creare una nuova linea temporale, in modo che quelli dei Passeri che sono morti potrebbero essere ancora vivi in ​​questa nuova realtà.

Netflix

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

In altre notizie, lo stato di rinnovo e il finale della stagione 2 di The Greatest Demon Lord sono stati spiegati