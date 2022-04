I parallelismi di “Il Trono di Spade” che ti sei perso nel trailer della quarta stagione di “Stranger Things”.

Siamo certi che anche gli irriducibili Cose più strane i fan hanno perso il parallelo de Il Trono di Spade nel trailer della quarta stagione. Beh, non ti biasimiamo per questo, perché il nuovo mostro e la casa dei Creel hanno distratto anche noi. Il Duffer si riferiva scherzosamente Game of Thrones in un’intervista.

“La chiamiamo scherzosamente la nostra stagione de Il Trono di Spade perché è così estesa, quindi penso che sia ciò che è unico, o più unico, della stagione”.

L’alto valore della produzione e la scala epica di questa stagione possono essere paragonati solo a Game of Thrones. Con la banda dispersa in 3 luoghi diversi. La serie di fantascienza può anche avere un Game of Thrones introduzione con mappe e tutto. Venendo al trailer, il mostro dagli occhi azzurri potrebbe ricordarti Night King in Game of Thrones. Bene, è perché i fratelli hanno assunto Barrier Gower che ha creato il Re della Notte!

“Il Trono di Spade è una cosa a cui abbiamo fatto riferimento, ma anche per noi si tratta davvero di rivelazioni, in quanto volevamo davvero iniziare a dare al pubblico alcune risposte. Cosa succede in [Creel House] è fondamentale per capire cosa è successo a Hawkins in tutti questi anni”, hanno aggiunto.

I Duffer Brothers hanno lavorato a una stagione di grandi dimensioni che avrà 9 episodi in totale in arrivo il 27 maggio.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown parla del retroscena di Eleven, della grande separazione e della storia d’amore a distanza di Eleven e Mike: “La cosa migliore è quando ci dividiamo”

Altri riferimenti a Hollywood sono disseminati durante la stagione 4 di Stranger Things

L’attore di Freddy Krueger Robert Englund si unisce al Cose più strane la stagione 4 è il riferimento più esplicito a cui Incubo su via Elm. Hanno anche portato E.T estetica allo spettacolo, dopo aver trasferito i Byers in California.

“Gioia e [the] La famiglia Byers… se n’è andata alla fine della terza stagione. Sono in California: abbiamo sempre voluto avere quell’estetica da sobborgo ET-Esque, cosa che finalmente abbiamo potuto fare quest’anno nel deserto. ha spiegato Matt. Il grande male di questa stagione, Vecna, è un riferimento diretto a Dungeons & Dragons. Mentre l’avventura di Joyce e Murray per salvare Hopper potrebbe darti indiana Jones Vibrazioni. Anche se Brett Gelman (Murray) pensa che sia di più Guerre stellari.

LEGGI ANCHE: La teoria dei fan di Riveting Stranger Things collega Creel House a Vecna, l’orologio del nonno ha altro da fare nella stagione 4

Il post “Il Trono di Spade” Parallels che ti sei perso nel trailer della quarta stagione di “Stranger Things” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.