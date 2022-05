I nuovi episodi sono adatti ai bambini?

L’attesa è finita, Cose più strane fan! Siamo così vicini al Cose più strane data di uscita della stagione 4 parte 1 su Netflix e ci stiamo preparando per l’attesissimo rilascio. Uno dei dettagli importanti che vorremmo condividere è la guida per i genitori e la classificazione in base all’età per i nuovi episodi in arrivo il 27 maggio. Puoi guardare la quarta stagione con i tuoi figli o è consigliabile che i bambini siano nascosti e pronti per letto prima di andare a giocare e guardare lo spettacolo a tuo piacimento? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio qui sotto!

Il 27 maggio, tutti e sette gli episodi di Cose più strane la stagione 4 parte 1 verrà rilasciata sugli account Netflix di tutti. E indovina cosa? Ogni episodio è nell’intervallo di un’ora! Avrai sicuramente una giornata campale guardando i nuovissimi episodi. Quindi, il 1° luglio, gli spettatori riceveranno gli ultimi due episodi della quarta stagione con il finale che durerà due ore e mezza. Questo sarà il più lungo Cose più strane episodio fino ad oggi. Per fortuna, i Duffer Brothers hanno dato ai fan quello che volevano dopo una così lunga attesa.

Sembra che la stagione 4 sarà la stagione più buia e matura di sempre. Cose più strane La star Finn Wolfhard ha persino preso in giro in un’intervista al The Matt Wilkinson Show che la quarta stagione “è davvero incasinata, e farà impazzire molto le persone”. C’era persino una voce in giro che la classificazione per età della serie originale di successo fosse stata aumentata a TV-MA per la quarta stagione. Tuttavia, Netflix deve ancora confermare la voce, quindi dovremo credere che la classificazione in base all’età sia rimasta la stessa fino a prova contraria.

Ecco il Cose più strane fascia d’età della stagione 4 parte 1 e altro in basso!

Stranger Things stagione 4 parte 1 guida per genitori e classificazione in base all’età

A partire dal 23 maggio, la prima parte della quarta stagione è classificata TV-14. Allo show di fantascienza è stata assegnata questa fascia d’età per le stagioni precedenti, quindi non è niente di nuovo. La classificazione TV-14 significa che lo spettacolo contiene materiale che molti genitori considererebbero inappropriato per i bambini di età pari o inferiore a 14 anni. Alcuni dei contenuti inadatti includono sangue e sangue, fumo e scene violente intense. Ci sarà anche un linguaggio da lieve a forte usato da alcuni dei personaggi.

Cose più strane è noto per mostrare creature dall’aspetto molto inquietante e puoi aspettarti che la quarta stagione faccia lo stesso. Nel Cose sconosciute trailer ufficiale della stagione 4, c’è una breve clip del nuovo nemico della stagione, Vecna. La creatura farà sicuramente paura al pubblico più giovane. Nel complesso, i genitori sono fortemente avvertiti.

Stranger Things stagione 4 parte 1 trailer

Il 23 maggio, Netflix ha rilasciato il trailer finale per la prima parte della quarta stagione e sicuramente ti farà eccitare per l’uscita!

Preparati perché Cose più strane la stagione 4, parte 1, sta arrivando velocemente con la sua uscita su Netflix il 27 maggio alle 00:00 PT/3:00 ET. Assicurati di avere pronto il tuo popcorn e la tua bevanda preferita perché sarà una stagione epica!