I nastri di John Wayne Gacy: cosa sono i Jaycee?

Se hai guardato gli ultimi docuserie Netflix sul vero crimine Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy, potresti aver sentito diverse menzioni frequenti a un’organizzazione chiamata “Jaycees”. Gacy era un devoto membro dei Waterloo Jaycees.

Durante la serie di tre episodi, sentirai i vari soggetti del documentario fare riferimento ai Jaycee. Nel caso in cui sei confuso su cosa fossero i Jaycee o non hai mai sentito parlare dell’organizzazione, abbiamo creato un’utile guida di seguito che dovrebbe rispondere ad alcune delle tue domande più urgenti.

Cosa sono i Jaycee?

I Jaycees sono una notevole organizzazione civica che recluta persone di età compresa tra i 18 ei 40 anni. Il termine “Jaycees” deriva dal vero titolo del gruppo, la United States Junior Chamber o i JC (“Jaycees”).

Questa organizzazione esiste dal 1920 ed è ancora attiva oggi. Fin dall’inizio, i Jaycees si sono sforzati di fornire opportunità ai giovani uomini per sviluppare capacità personali e di leadership fornendo servizi agli altri. L’organizzazione in seguito si espanse per includere le donne.

Sebbene i Jaycees siano ricordati per aver accolto John Wayne Gacy nell’ovile, l’organizzazione ha avuto un’ampia varietà di membri potenti nel corso degli anni, inclusi ex presidenti degli Stati Uniti come Ronald Reagan, Richard Nixon e Bill Clinton.

Che ruolo ha avuto John Wayne Gacy nei Jaycees?

Non solo Gacy era un membro devoto e attivo dei Waterloo Jaycees, ma fu effettivamente nominato “vicepresidente eccezionale” del capitolo. È stato tenuto in grande considerazione durante il suo incarico lì perché ha svolto molto lavoro di raccolta fondi per loro e ha persino fatto parte del consiglio di amministrazione.

Mentre viveva a Waterloo, Gacy si è unito ai Jaycees mentre lavorava come manager al KFC. Oltre a lavorare dalle 12 alle 14 ore al giorno gestendo tre ristoranti KFC, offriva spesso ore ai Jaycees. Presumibilmente, Gacy di tanto in tanto portava anche pollo fritto gratuito ai Jaycees.

Flusso Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy su Netflix in questo momento.