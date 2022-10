I nastri di Jeffrey Dahmer su?

Il recente rilascio di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer interpretato da Evan Peters ha infranto i record di Netflix, attirando milioni di spettatori. E ora che Netflix sta rilasciando Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer il 7 ottobre, questo susciterà sicuramente l’interesse del pubblico del servizio di streaming.

Il documentario in tre episodi sul vero crimine è diretto da Joe Berlinger. Questa è la terza storia del Conversazioni con un killer serie. Gli altri due che precedono questa iterazione riguardano i serial killer Ted Bundy e John Wayne Gacy.

Mentre Mostro era un racconto romanzato del serial killer nella vita reale, i nuovi docuserie presenteranno interviste audio mai ascoltate prima tra Dahmer e la sua squadra di difesa. Quindi sentiremo lo stesso uomo straziante che descrive in dettaglio i 17 omicidi che ha commesso, alcuni dei quali riguardavano necrofilia, cannibalismo e la conservazione permanente delle parti del corpo.

Conversazioni con un killer: la sinossi di Jeffrey Dahmer Tapes

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata di Conversazioni con un killer? Quando la polizia di Milwaukee è entrata nell’appartamento del 31enne Jeffrey Dahmer nel luglio del 1991, ha scoperto il macabro museo personale di un serial killer. Ciò includeva un congelatore pieno di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione e visualizzazione.

Dahmer ha subito confessato 16 omicidi in Wisconsin nei quattro anni precedenti, un altro in Ohio nel 1978, nonché atti di necrofilia e cannibalismo. La storia ha scioccato e affascinato la nazione e la comunità locale, che si è interrogata su come un killer sia riuscito a passare inosservato per oltre un decennio anche se era stato condannato per violenza sessuale su un minore nel 1988.

Uno dei motivi è perché ha preso di mira uomini gay e persone di colore. Secondo Netflix, il documentario approfondisce la psiche distorta di Dahmer mentre risponde alle domande aperte sulla responsabilità della polizia attraverso una lente moderna.

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer inizia lo streaming venerdì 7 ottobre su Netflix.