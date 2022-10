I nastri di Jeffrey Dahmer in arrivo su Netflix?

Una nuova rata di Conversazioni con un killer sarà presto aggiunto a Netflix, incentrato sul famigerato serial killer Jeffrey Dahmer. Se non vedi l’ora di guardare la serie limitata, devi sapere quando uscirà. Abbiamo condiviso il tempo di rilascio per Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer proprio sotto.

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer è una nuova serie originale Netflix diretta e prodotta dal candidato all’Oscar Joe Berlinger. Questo è il terzo capitolo della Conversazioni con un killer serie, con le altre iterazioni incentrate sui serial killer John Wayne Gacy e Ted Bundy.

Questo documentario in tre parti sul vero crimine consiste in interviste audio mai ascoltate prima tra Dahmer e la sua squadra di difesa, esplora la mente disturbata di un serial killer e ascolta Dahmer spiegare i raccapriccianti omicidi che ha commesso con le sue stesse parole. Secondo Netflix, “esamina anche la responsabilità della polizia attraverso una lente moderna”.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco quando il documentario sul vero crimine arriverà su Netflix.

Conversazioni con un killer: tempo di rilascio di Jeffrey Dahmer Tapes

Puoi aspettarti che la serie in tre parti venga rilasciata su Netflix venerdì 7 ottobre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Naturalmente, questi tempi di rilascio si applicano solo alle persone che vivono sulla costa occidentale e sulla costa orientale degli Stati Uniti. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un rilascio alle 2:00 CT del 7 ottobre.

È classificato TV-MA, il che significa che è destinato a essere guardato solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte, i riferimenti agli abusi sui minori, i riferimenti alla violenza sessuale, le immagini inquietanti e il fumo. Nel complesso, potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Conversazioni con un killer: il trailer di Jeffrey Dahmer Tapes

Guarda il trailer ufficiale qui sotto!

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer arriva su Netflix il 7 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il documentario sul vero crimine?