I Millennials fanno clamore mentre Netflix porta i classici di Nickelodeon: “All That”, “Kenan & Kel”, “Ned’s Declassified” e “Zoey 101” in streaming sulla sua piattaforma

Tutti là fuori, andate a dire ai vostri amici e familiari che è ora di Nickelodeon da Netflix ha acquisito i diritti su alcuni stagioni scelte di spettacoli iconici. Netflix ha appena annunciato che gli spettatori potranno rivedere tutti i loro episodi preferiti. Tuttavia, saranno disponibili solo stagioni selettive. Quindi, dovremo vedere quale era della nostra infanzia saremo in grado di esplorare nel prossimo futuro.

Trova tutte le informazioni che devi sapere sui nuovi programmi in arrivo su Netflix in basso.

Nickelodeon arriverà presto su Netflix

SU 22 giugno, tutte queste nuove aggiunte saranno disponibili su Netflix. Ecco un elenco completo di tutti gli spettacoli che arriveranno su Netflix.

Tutto quello

I produttori esecutivi Kenan Thompson e Kel Mitchell hanno creato questa sitcom di lunga data, che in precedenza deteneva il titolo del programma di sketch comici per bambini n. 1 in America. Pensala come una versione adatta ai bambini di Saturday Night Live. Tutto quello è andato in onda per dieci stagioni tra il 1994 e il 2005 prima di essere ripreso nel 2019.

Stagioni 2 e 3 della serie sarà disponibile su Netflix.

Kenan e Kel

Lo spettacolo comico presentato da Kenan Thompson (ora un punto fermo al Saturday Night Live) e Kel Mitchell è andato in onda dal 1997 al 2000.

Lo spettacolo segue due migliori amici che risiedono a Chicago e sono spesso abbattuti dai piani di Kenan per arricchirsi velocemente. Mentre Kel, a cui piace l’aranciata, viene trascinato ma causa spesso problemi.

Il prime due stagioni della serie di quattro stagioni sarà disponibile su Netflix.

Zoey 101

Jamie Lynn Spears, Paul Butcher, Sean Flynn e Victoria Justice sono apparsi in Zoey 101, andato in onda per quattro stagioni. Il prime due stagioni sarà disponibile su Netflix.

La sitcom segue Zoey Brooks e suo fratello mentre iniziano il loro primo giorno in un collegio privato che, per la prima volta nella sua storia, accetta ragazze.

Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned

Il prossimo mese, Netflix USA rilascerà il prime due stagioni della sitcom di Nickelodeon di tre stagioni Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned.

Lo spettacolo, interpretato da Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee, parla di un gruppo di studenti delle scuole superiori che creano una guida di sopravvivenza per la loro scuola ostile.

Ma perché solo stagioni selettive di Nickelodeon?

L’unico inconveniente di queste versioni è che Netflix non sarà il luogo migliore per vedere queste serie perché essenzialmente stanno aggiungendo stagioni campione. Questo è un approccio che ViacomCBS e Netflix lavorano da alcuni anni. Concedono in licenza le vecchie stagioni di un programma con l’obiettivo di attirare gli spettatori su Paramount + per vedere l’intera cosa.

La reazione della gente

Indipendentemente dal numero limitato di stagioni, le persone sono ancora entusiaste dell’opportunità di guardare i loro programmi preferiti una volta contro. Non appena la notizia è uscita, le persone si sono affrettate a esprimere la loro gioia su Twitter. Alcuni dei tweet che esprimono la felicità delle persone lo sono.

Ragazzi, siete entusiasti che questi programmi arrivino anche su Netflix? Fateci sapere nei commenti.

