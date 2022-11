I migliori spettacoli e film di Elizabeth Debicki (e dove riprodurli in streaming)

Speriamo di non essere gli unici affascinati dalla performance di Elizabeth Debicki in La corona perché non potremmo immaginare nessun’altra attrice per interpretare il ruolo della defunta principessa Diana. Non solo Debicki ha interpretato correttamente i gesti e i modi della Principessa del Galles, ma ha anche abbassato la voce a una T. Tanto che abbiamo dovuto guardare i titoli di coda per assicurarci che Peter Morgan non scivolasse nella vera voce della Principessa Diana nella serie.

Inutile dire che il meraviglioso talento di Debicki non si ferma alla sua imitazione della principessa Diana. In effetti, questa attrice australiana ha così tanti spettacoli e film fantastici, sarebbe accanto a noi non compilare un elenco dei suoi migliori titoli.

Ecco i migliori programmi TV e film di Elizabeth Debicki, insieme a dove puoi trasmettere in streaming ogni titolo.

I migliori spettacoli di Elizabeth Debicki

Il primo spettacolo a cui dobbiamo ringraziare è la serie del 2016, Il direttore notturno.

Nell’acclamata serie, Debicki ha recitato al fianco di grandi di Hollywood, come Hugh Laurie, Tom Hiddleston, Alistair Petrie e, stranamente, La corona protagonista Olivia Colman.

Dai un’occhiata a Debicki nel ruolo di Jed Marshall nel trailer ufficiale di Il direttore notturno sotto.

Puoi trasmettere in streaming Il direttore notturno su Amazon Prime Video, Vudu e Google Play. Mentre sei su siti di streaming come questi, assicurati di dare un’occhiata ai molti altri titoli con protagonista questa attrice.

Ecco i migliori programmi TV con protagonista Elizabeth Debicki:

Rastrello (2014) come Missy — Apple TV+

L’incidente di Kettering (2016) come la dottoressa Anna Macy — Film su YouTube | Google Play | Vudu

La corona (2022) nel ruolo della principessa Diana — Netflix

I migliori film di Elizabeth Debicki

Proprio come te, speriamo di vedere Debicki in molti altri programmi TV in futuro. Dovremo aspettare un po’ perché ciò accada, però, dal momento che sembra preferire essere una superstar del cinema. (Non la biasimiamo!)

Ecco i migliori film di Elizabeth Debicki:

Alcuni uomini migliori (2011) come Maureen — Apple TV+ | Video Amazon Prime | Film su YouTube

Il grande Gatsby (2013) come Jordan Baker — Apple TV+ | Vudu | Video Amazon Prime

Macbeth (2015) come Lady Macduff — HBO Max | Apple TV+ | Film su YouTube

L’uomo di UNCLE (2015) come Victoria — Amazon Prime Video | Film su YouTube | Apple TV+

Everest (2015) come Caroline MacKenzie — Apple TV+ | Google Play

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) come Ayesha — Disney+ | Video Amazon Prime

Il racconto (2018) come la signora G — HBO Max | Film su YouTube | Google Play

vedove (2018) come Alice — Hulu | Video Amazon Prime | Apple TV+

Principio (2020) come Kat — Apple TV+ | Google Play | Video Amazon Prime

Il nostro amore per Elizabeth Debicki non scadrà. Ci auguriamo che tu ti senta allo stesso modo mentre trasmetti in streaming tutti i suoi migliori titoli oggi, in particolare La corona!