LOS ANGELES, CALIFORNIA – 25 LUGLIO: Mindy Kaling partecipa alla prima di Los Angeles di “Vengeance” all’Ace Hotel il 25 luglio 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Robin L Marshall/Getty Images)

Mindy Kaling è in fiamme! Lo scrittore, produttore, autore, regista e attore più venduto del New York Times nominato agli Emmy è dietro non una, ma due delle serie di successo di Netflix — Io non ho mai e Campioni — e ha recitato (e scritto per) uno dei più grandi spettacoli di cultura pop di tutti i tempi, L’ufficio NOI.

Sappiamo che probabilmente sei nel bel mezzo dell’abbuffarsi dell’ultima stagione di NIE in questo momento (e se no, cosa stai aspettando?!), ma quando arriverà il momento, e avrai finito anche tu i nuovi episodi, ti abbiamo coperto!

Di seguito abbiamo elencato tutti i MIGLIORI spettacoli e film di Mindy Kaling, e incluso anche dove puoi trasmetterli in streaming, per farti risparmiare il tempo di doverli scovare.

I migliori programmi e film di Mindy Kaling (e dove riprodurli in streaming)

Su Netflix

Se stai sfogliando la libreria di Netflix, potrai trovare queste tre opzioni per Mindy Kaling:

Non l’ho mai fatto (2021) – Mindy è la creatrice e produttrice esecutiva della popolare serie Netflix e trae grande ispirazione dalle sue stesse esperienze di vita per lo spettacolo. In cosa consiste? NIE è una storia di formazione su una ragazza indiana americana che vive a Sherman Oaks, in California, che vuole “migliorare il suo status a scuola” ma incontra alcune difficoltà adolescenziali lungo la strada.

NIE è una storia di formazione su una ragazza indiana americana che vive a Sherman Oaks, in California, che vuole “migliorare il suo status a scuola” ma incontra alcune difficoltà adolescenziali lungo la strada. Champions (2018) – Mindy ha recitato ed è stato anche produttore esecutivo dello show. In cosa consiste? La premessa della serie riguarda lo scapolo Vince, che si è goduto la vita da single fino a quando la sua ex avventura al liceo Priya lascia il figlio quindicenne Michael per vivere con lui, cambiando completamente la sua vita.

La premessa della serie riguarda lo scapolo Vince, che si è goduto la vita da single fino a quando la sua ex avventura al liceo Priya lascia il figlio quindicenne Michael per vivere con lui, cambiando completamente la sua vita. Nessun vincolo (2011) – Mindy ha recitato nella commedia romantica di Natalie Portman e Ashton Kutcher nei panni della migliore amica di Natalie, la dottoressa Shira. In cosa consiste? Il film parla di due amici che fanno un patto per avere una relazione “senza vincoli”, senza innamorarsi l’uno dell’altro, ma ovviamente le cose non vanno come previsto.

Altri streamer

Se Netflix non ha quello che stai cercando, perché non dai un’occhiata ad alcune delle altre opzioni di Mindy Kaling che hanno altri streamer popolari. Puoi vedere l’elenco completo di seguito: