I migliori programmi e film di Christina Applegate (e dove riprodurli in streaming)

Il mondo si è innamorato per la prima volta di Christina Applegate nella sitcom Sposato con figli nel 1987, ma a quel punto l’attrice sedicenne lavorava già da quando aveva tre mesi. Ora nel 2022, il vincitore della Hollywood Walk of Fame è stato un appuntamento fisso in TV e nei film per oltre quattro decenni.

Applegate recita e produce esecutivamente la serie di successo di Netflix Morto per me, che rilascia la sua attesissima terza e ultima stagione il 17 novembre. È l’ultimo titolo televisivo acclamato dalla critica della star con altri crediti come Samantha chi? e un ospite vincitore di un Emmy si accende Gli amici.

Oltre a conquistare il mondo della commedia sul piccolo schermo, Christina Applegate è apparsa anche in numerosi film, con il suo essere più popolare Anchorman, La cosa più dolce, e successo di culto Non dire alla mamma che la baby sitter è morta. Ma dove puoi guardare i migliori programmi e film di Applegate in questo momento?

I migliori spettacoli di Christina Applegate

Da quando ha iniziato a recitare sul piccolo schermo all’età di tre mesi Giorni delle nostre vite, Applegate è diventato uno dei grandi di tutti i tempi. Ha recitato in Sposato con figli come Kelly Bundy per 11 stagioni con Ed O’Neill e Katey Sagal. Dopo la fine della serie di successo, ha recitato in numerose sue serie e ospite in una delle sitcom più popolari di tutti i tempi.

Ecco tutti i più grandi programmi televisivi di Applegate:

Sposato con figli (1987-1997) – Hulu, Pavone

Jesse (1998-2000) — attualmente non disponibile online

Gli amici (2002-2003, due episodi) – HBO Max

Samatha chi? (2007-2009) – ABC.com, Hulu

Sveglio tutta la notte (2011-2012) — Canale Roku

Morto per me (2019-2022) — Netflix

(Nota: ogni titolo è disponibile sullo streamer elencato a partire da novembre 2022.)

I migliori film di Christina Applegate

La carriera di Applegate nel cinema è iniziata nel 1981, ma ha preso piede all’inizio degli anni ’90 quando ha avuto successo in Sposato con figli. Ha diviso il tempo tra film indipendenti e piatti in studio. La commedia nera del 1991 Non dire alla mamma che la baby sitter è morta è diventato un cult, mentre altre commedie come Anchorman e La cosa più dolce sono diventati anche successi generazionali.

Ecco tutti i migliori film di Christina Applegate:

Non dire alla mamma che la baby sitter è morta (1991) — Amazon e Hulu con Cinemax

La cosa più dolce (2002) — Hulu

Vista dall’alto (2003) — Starz

Natale sopravvissuto (2004) — Amazon Prime Video

Anchorman (2004) — Paramount+

Alvin e gli scoiattoli: The Squeakquel (2009) — Disney+

Andare lontano (2010) — HBO Max, Starz

Pass Hall (2011) — Hulu

Anchorman 2: La leggenda continua (2013) — Paramount+

Vacanza (2015) — HBO Max

Mamme cattive (2016) — disponibile per l’affitto o l’acquisto

Un brutto Natale da mamme (2017) — Netflix

(Nota: ogni titolo è disponibile sullo streamer elencato a partire da novembre 2022.)

Qual è la tua performance preferita di Christina Applegate? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare la stella Morto per me solo su Netflix.