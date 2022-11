I migliori nuovi programmi TV su Netflix questa settimana: Ringraziamento 2022

La scorsa settimana su Netflix ha visto l’arrivo della tanto attesa serie del mercoledì con Tim Burton. Altri nuovi spettacoli includono un thriller coreano pieno di vapore, una docuserie spaziale con la voce di Dio, alcuni reality e un dramma colombiano con 61 episodi per tenerti occupato questo fine settimana del Ringraziamento.

Ecco i migliori nuovi programmi TV su Netflix questa settimana

Mercoledì (stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 8Genere: Commedia, Orrore | Durata: 45 minutiLancio: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Emma Myers, Christina Ricci, Hunter Doohan

Fare il suo debutto ufficiale in televisione e Netflix è Succo di scarafaggio e Batman il regista Tim Burton! La serie del mercoledì è stata una delle più attese su Netflix quest’anno e ci aspettiamo che sia una delle più popolari.

Grazie alle sue abilità psichiche emergenti e che nessuna scuola superiore può contenerla, Wednesday Addams viene inviata alla Nevermore Academy, la scuola per il soprannaturale. Su. Arrivando, mercoledì si presenta una sfida per risolvere il mistero dietro il responsabile della mostruosa follia omicida a Jericho, la città vicina.

Qualcuno (stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 8Genere: Drammatico, Mistero, Thriller| Durata: 55 minutiLancio: Kim Young Kwang, Kang Hae Lim, Kim Yong Ji, Kim So0 Yeon, Choi Yoo Ha

Qualcuno è uno dei k-drama più violenti e pieni di vapore che Netflix abbia mai pubblicato sul servizio.

Quando uno sviluppatore di software crea un’app per appuntamenti che un serial killer usa per trovare i suoi prossimi bersagli, viene trascinata in un oscuro mondo di romanticismo e omicidi.

Il nostro Universo (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 6Genere: Docuserie | Durata: 44 minutiNarratore: Morgan Freeman

Con i toni soavi di Morgan Freeman, Our Universe ti accompagna in un’avventura cosmica che si svolge nel corso di miliardi di anni, a partire dal big bang, dalla formazione delle galassie e dal nostro sistema solare.

Love Island USA (Stagione 1)

Le stagioni: 1 | Episodi: 22Genere: Realtà | Durata: 63 minuti

Nonostante sia un Peacock Original, la prima stagione di Love Island USA è ancora arrivata su Netflix. Non c’è molto altro da dire su Love Island del suo semplice concetto; un gruppo di bellissimi single deve trovare l’amore nel loro paradiso tropicale se vuole vincere un primo premio in denaro.

The Unbroken Voice (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 61Genere: Drammatico, Romantico | Durata: 51 minutiLancio: Mariana Gómez, José Ramón Barreto, Yuri Vargas, Juan Sebastián Calero, Luis Eduardo Motoa,

Con una durata di 51 minuti e 61 episodi, se gli abbonati Netflix si innamorano di The Unbroken Voice, la prossima settimana ci saranno numeri enormi nella top ten.

Contro ogni previsione, una giovane Arelys Henao insegue il suo sogno di una carriera da cantante in questo dramma ricco di musica ispirato ai primi anni di vita dell’icona colombiana.

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!