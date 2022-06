I migliori nuovi programmi TV su Netflix questa settimana: 24 giugno 2022

Con l’arrivo della terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli, sappiamo esattamente cosa guarderà la maggior parte degli abbonati questo fine settimana. Se ti sei già fatto strada con The Umbrella Academy, ci sono ancora molti nuovi entusiasmanti spettacoli da guardare su Netflix questa settimana.

Ecco i migliori nuovi programmi TV su Netflix questa settimana:

L’Accademia degli Ombrelli (Stagione 3) N

Le stagioni: 3 | Episodi: 30Genere: Azione, Avventura, Commedia | Tempo di esecuzione: 60 minutiLancio: Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

È stata una lunga attesa di 23 mesi per l’uscita della terza stagione di The Umbrella Academy, ma dopo aver abbuffato la serie entro le prime 48 ore dall’uscita, possiamo tranquillamente dire che è valsa la pena aspettare.

Dopo aver salvato il mondo una seconda volta, The Umbrella Academy viaggia indietro nel tempo fino all’anno 2019. Ma il loro ritorno a casa non è affatto facile quando scoprono che il loro padre, Sir Reginald, ha adottato sei bambini diversi per la sua Sparrow Academy.

L’uomo contro l’ape (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 9Genere: commedia | Tempo di esecuzione: 10 minutiLancio: Rowan Atkinson, Daniel Fearn, Jing Lusi, Greg McHugh, Julian Rhind-Tutt

Rowan Atkinson, uno dei comici britannici più amati e famosi di tutti i tempi, fa il suo debutto su Netflix in un film altamente esplosivo e distruttivo Uomo contro ape.

Un uomo si ritrova in guerra con un’ape mentre occupa una casa lussuosa. Chi vincerà e quale danno irreparabile verrà fatto nel processo?

Eredità (stagione 4)

Le stagioni: 4 | Episodi: 68Genere: Avventura, Dramma, Fantasia | Tempo di esecuzione: 45 minutiLancio: Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Quincy Fouse, Matthew Davis, Jenny Boyd

Recentemente abbiamo appreso che The CW ha cancellato Eredità, e non tornerà per la quinta stagione. Lo spettacolo è ancora popolare tra gli irriducibili The Vampire Diaries e Gli originali fan, ma la cancellazione dello spettacolo pone fine a uno dei più grandi franchise ancora in onda su The CW.

Dopo la morte di Stefan Salvatore, la casa ancestrale dei Salvatore viene donata per diventare una casa e una scuola per studenti soprannaturali. A frequentare la scuola c’è Hope, la figlia del famigerato originale Klaus Mikaelson. Come figlia di Klaus, Hope è incredibilmente unica come uno degli unici vampiri, lupi mannari e ibridi di streghe.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Part 1) N

Stagione: 1 | Episodi: 6Genere: Azione, Crimine, Drammatico | Tempo di esecuzione: 60 minutiLancio: Yoo Ti Jae, Kim Yoon Jin, Park Hae Soo, Jeon Jong Seo, Lee Won Jong

Un remake dell’incredibile dramma poliziesco spagnolo, l’adattamento coreano ha il suo tocco e il suo fascino che molti fan dell’originale dovrebbero apprezzare.

Le nazioni della Corea del Nord e della Corea del Sud mettono da parte le loro differenze e nell’ex zona smilitarizzata creano un’area economica comune in cui i cittadini di entrambi i lati del confine possono prosperare. Tuttavia, i capitalisti avidi approfittano della nuova era e depredano cittadini speranzosi e ignari. Questo porta “Tokyo” tra le braccia del Professore, che ha escogitato un piano per entrare nella Zecca e rubare trilioni di Won coreani non rintracciabili.

One Piece (Stagione 10)

Le stagioni: 10 | Episodi: 263Genere: Anime, Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 24 minutiLancio: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Hiroaki Hirata, Yuriko Yamaguchi, Ikue Ootani,

L’attuale elenco di episodi di One Piece su Netflix ti porta fino alla fine dell’arco narrativo di Water 7, che termina poco prima dell’inizio di Enies Lobby. Con 263 episodi disponibili per lo streaming, ora non è mai stato un momento migliore per iniziare il tuo viaggio e la più grande avventura anime.

Rufy D. Monkey, il pirata alle prime armi, ha grandi sogni di diventare il Re dei Pirati. Ma prima, deve acquisire un forte equipaggio, acquisire una nave e salpare per la famigerata Grand Line, dove sopravvivono solo i pirati più forti.

Cosa hai visto su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!