I migliori nuovi film su Netflix questa settimana: 9 luglio 2022

Animazioni incredibili, commedie romantiche per adolescenti e horror, c’è qualcosa per tutti nell’elenco dei migliori nuovi film su Netflix questa settimana.

Ecco i migliori nuovi film su Netflix questa settimana:

La bestia del mare (2022) N

Direttore: Chris WilliamsGenere: Avventura, Commedia | Tempo di esecuzione: 115 minutiLancio: Karl Urban, Dan Stevens, Jared Harris, Emily O’Brien, Marianne Jean-Baptiste

Uno dei film d’animazione più attesi su Netflix per il 2022, sospettiamo che The Sea Beast sarà uno degli originali più popolari questo fine settimana. Chris Williams, il regista di The Sea Beast ha un incredibile pedigree, avendo lavorato per molti anni per la Disney, avendo precedentemente diretto Bullone, Grande eroe 6e co-direttore Moana.

In un’epoca in cui bestie terrificanti vagavano per i mari, i cacciatori di mostri erano famosi eroi e nessuno era più amato del grande Jacob Holland. Ma quando la giovane Maisie Brumble si nasconde sulla sua leggendaria nave, gli viene affibbiato un alleato inaspettato. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate e fanno la storia.

Blair Strega (2016)

Direttore: Adam WingardGenere: Orrore | Tempo di esecuzione: 89 minutiLancio: James Allen McCune, Callie Hernandez, Brandon Scott, Valorie Curry, Corbin Reid

Il classico horror del 1999, The Blair Witch Project, è stato il capostipite del genere horror found-footage. Nonostante sia uno dei franchise horror più recenti, Blair Witch non poteva sfuggire a questa era di Hollywood che ama produrre prequel, sequel e riavvii.

Dopo aver portato alla luce un nastro DV contenente intriganti filmati grezzi nella foresta delle colline nere di Burkittsville, Lane e Talia caricano il video su YouTube. Quindi, James si imbatte nel video e, credendo di aver visto l’immagine della sorella scomparsa, Heather, scomparsa nel 1994 negli stessi boschi mentre indagava sulla leggenda della Strega Blair, riunisce una squadra di amici in cerca di risposte . Convinto che sia ancora viva, si dirige nella cupa foresta accompagnato dal suo amico Peter; la ragazza di Peter, Ashley; la studentessa di cinema, Lisa, e la coppia di caricatori, solo per smarrirsi nel cuore di un labirinto verde. Ora, sempre di più, mentre James e la sua squadra si trovano intrappolati nell’epicentro dell’attività malvagia, la leggenda agghiacciante della maga malvagia sembra reale. Riusciranno a sfuggire all’ira della demoniaca Blair Witch?

Hello, Goodbye, and Everything Inbetween (2022) N

Direttore: Michael LewenGenere: Commedia, Drammatico, Romantico | Tempo di esecuzione: 82 minutiLancio: Jordan Fisher, Talia Ryder, Ayo Edebiri, Nico Hiraga, Eva Day

Jordan Fisher è stato un appuntamento fisso su Netlfix grazie ai suoi talenti nella recitazione vocale in She-Ra e le principesse del potere e Next Big Thing di Archibald. Ma sullo schermo, gli abbonati Netflix dovrebbero riconoscere Fisher come John Ambrose da A tutti i ragazzi: PS Ti amo ancora.

Claire e Aidan che dopo aver stretto un patto che si sarebbero lasciati prima del college, si ritrovano a ripercorrere le tappe della loro relazione nell’ultima serata di coppia. L’appuntamento epico li porta a punti di riferimento familiari e luoghi inaspettati e li porta a chiedersi se l’amore del liceo sia destinato a durare.

La ragazza nella foto (2022) N

Direttore: Skye BorgmanGenere: Crimine, Documentario | Tempo di esecuzione: 102 minuti

La misteriosa morte di una giovane madre e il successivo colpo di rapimento di suo figlio aprono un mistero lungo decenni sulla vera identità della donna e sull’omicida latitante federale al centro di tutto.

Relazioni pericolose (2022) N

Direttore: Rachel SuissaGenere: Drammatico, Romantico | Tempo di esecuzione: 109 minutiLancio: Nicolas Berno, Elsa Duchez, Jin Xuan Mao, Victoria Grace, Veronica Powers

Se sei un fan delle commedie romantiche per adolescenti come Lei è tutto quello che allora dovresti sicuramente divertirti con Dangerous Liaisons. Sebbene la storia non sia incentrata su un’adolescente emarginata che si trasforma in una candidata al ballo di fine anno, ha ancora gli stessi elementi con una versione leggermente più sinistra e volgare.

Célène, a 17 anni, è idealista. Crede nell’amore assoluto ed è più interessata alla lettura che ai social network. Si prepara a vivere separata dal suo fidanzato, Pierre, per un po’, lasciando Parigi per Biarritz. Molto rapidamente, deve affrontare l’élite malvagia della sua nuova scuola, governata dall’ex star del grande schermo, la regina di Instagram Vanessa, e dal famoso surfista Tristan, che è allo stesso tempo pericoloso e seducente. Célène si innamora di lui ma è ben lontana dal sospettare di essere al centro di una crudele scommessa tra Tristan e Vanessa. Quanto lontano andranno?

