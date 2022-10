I migliori film, spettacoli e speciali di Amy Schumer (dove riprodurli in streaming)

Amy Schumer ci ha fatto ridere per tutta la sua carriera nella commedia, e non sta rallentando un po’. La comica ritorna nell’ottobre 2022 con una nuova stagione della sua serie vincitrice di un Emmy Dentro Amy Schumer, e la tanto attesa nuova stagione ha i fan che cercano tutti i migliori film, spettacoli e speciali di Amy Schumer.

Dopo aver sfondato con la serie di sketch di successo, Schumer ha portato il suo talento sul grande schermo in film come naufragio e Mi sento carina. Ha anche continuato a regalare grandi risate sul piccolo schermo con la serie Hulu Vita & Beth e la sua serie di documentari rivelatori Aspettando Amy.

Se non vedi l’ora di immergerti nei nuovi episodi di Dentro Amy Schumer e hai voglia di dare un’occhiata ad altri film, programmi e speciali di Amy Schumer, ecco dove puoi guardare in streaming ogni film, episodio e lo speciale della commedia Netflix.

I migliori film di Amy Schumer

Con l’uscita del film del 2015 naufragio del treno, che Schumer ha anche scritto, è passata al cinema come protagonista. Ha seguito il film estivo di successo con altre commedie Strappato insieme a Goldie Hawn e Mi sento carina.

naufragio (2015) — AMC+

Strappato (2017) — disponibile per l’affitto o l’acquisto

Grazie per il vostro servizio (2017) — Paramount+, Showtime

Mi sento carina (2018) — Hulu

Gli umani (2021) — Paramount+

I migliori spettacoli di Amy Schumer

Insieme al suo lavoro esilarante sul grande schermo, Schumer ha anche recitato in numerose serie televisive. Che si tratti della sua serie comica di sketch o della serie Food Network incentrata sulla pandemia che ha realizzato con suo marito, ci farà sicuramente ridere.

Dentro Amy Schumer — HBO Max e Paramount+

Aspettando Amy — HBO Max

Amy Schumer impara a cucinare — Scoperta+

Vita & Beth — Hulu

Schumer è apparso anche in piccoli ruoli in spettacoli come Ragazze e Solo omicidi nell’edificio, ospitato Sabato sera in diretta due volte, e le prestò la sua voce I Simpson, I Griffin, e Gli hamburger di Bob. È probabile che tu l’abbia vista in TV molte volte!

I migliori stand-up speciali di Amy Schumer

Ovviamente, abbiamo tutti conosciuto Schumer attraverso la sua cabaret. È diventata famosa per la prima volta nella quinta stagione di L’ultimo fumetto in piedi nel 2007. Da allora, è diventata una delle cabarettiste itineranti di maggior successo attualmente in lavorazione e ha pubblicato numerosi speciali, due dei quali sono ospitati su Netflix.

Principalmente roba sessuale (2012) — Paramount+

Vivi all’Apollo (2015) — HBO Max

Lo Speciale Pelle (2017) — Netflix

In crescita (2019) — Netflix

Quali sono i tuoi film, programmi e speciali preferiti di Amy Schumer? Condividi le tue scelte nei commenti!