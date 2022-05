I migliori film e spettacoli di Sydney Sweeney (e dove guardarli in streaming)

Il Euforia la star Sydney Sweeney sta rapidamente diventando uno dei più grandi nomi del gioco di recitazione, con diversi eccellenti crediti nel suo curriculum che consolidano il suo status di prossima superstar di Hollywood. L’attrice mostra piccoli segni di rallentamento a questo punto e sembra perfettamente pronta a continuare ad avere un serio impatto nel settore.

Potrebbe non essere ancora un nome familiare, ma ha sicuramente uno dei volti più riconoscibili nel gioco, considerando il fatto che ha una sfilza di crediti che include tonnellate di titoli incredibilmente popolari. All’inizio, ha avuto ruoli da guest star in spettacoli di successo come Menti criminali, Pretty Little Liars e Grey’s Anatomy. Poi, con il suo duro lavoro, alla fine è passata a concerti più ambiti come la sua stagione nella serie pluripremiata Il racconto dell’ancella e una piccola ma memorabile parte in C’era una volta a Hollywood da Quentin Tarantino come uno dei membri della famiglia Manson.

Tutto ciò è sembrato ripagare alla grande per l’attrice di talento poiché si è sicuramente fatta un nome come protagonista assolutamente stellare. Si è persino assicurata un ruolo Marvel nel film della Sony Madame Webche esiste all’interno dell’universo condiviso dello studio composto da cattivi di Spider-Man come Venom e Morbius, ma è ancora collegato al MCU grazie agli sforzi di Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa e Dottor Strano 2.

Mentre i fan aspettano di vedere cosa riserva il futuro per questa attrice eccezionale, ci sono molti titoli eccellenti nella sua filmografia che gli spettatori possono apprezzare. Ecco alcuni dei migliori film e programmi TV di Sydney Sweeney, oltre a dove riprodurli in streaming.

Spettacoli di Sydney Sweeney: Euforia

Euforia è un dramma adolescenziale stimolante incentrato su un’adolescente tossicodipendente in via di guarigione di nome Rue mentre lotta per trovare il suo vero posto in questo mondo. Inoltre, la serie segue anche un gruppo di studenti delle scuole superiori che offrono agli spettatori come vedono il loro mondo mentre mostrano anche le loro esperienze con traumi, droghe, sesso, autolesionismo, amore e altro ancora.

La serie vede Zendaya nei panni di Rue con un cast di talento che include Maude Apatow, Alexa Demie, Jacob Elordi, Angus Cloud, Barbie Ferreira, Hunter Schafer e Sydney Sweeney. Mentre Zendaya è chiaramente il giocatore principale, Sweeney è noto per rubare la scena di tanto in tanto.

In Euforia, Sweeney interpreta Cassie, una studentessa delle superiori costretta a fare i conti con relazioni tossiche, un padre dipendente dall’assenza e una gravidanza non pianificata, il tutto prima di diplomarsi. La sua performance è incredibilmente impressionante ogni volta che è sullo schermo, e questo ruolo le ha sicuramente permesso di mostrare la sua gamma, il che rende innegabile il fatto che ha quello che serve per eccellere in questo settore.

Dove trasmettere in streaming: HBO Max

Film di Sydney Sweeney: I guardoni

I guardoni è un thriller provocatorio con un affascinante mistero che farà indovinare gli spettatori fino alla fine. La trama segue Pippa e Thomas, che si trasferiscono nell’appartamento dei loro sogni solo per scoprire che ha una vista perfetta della coppia dall’altra parte della strada.

Quello che inizia come un divertimento innocente si trasforma in una pericolosa ossessione che va rapidamente fuori controllo ed è sicuramente destinata al disastro. Sweeney è il protagonista di questo audace film insieme a un cast che include Jurassic World: Fallen Kingdom’s giudice Smith, 6 Sottoterraè Ben Hardy, e La Società Natascia Liu Bordizzo.

La vetrina di Sydney di una ragazza innocente ma facilmente riconoscibile che esce dalla sua zona di comfort in un mondo di rischi e comportamenti audaci è un affare utile dall’inizio alla fine.

Dove trasmettere in streaming: Amazon Prime

Spettacoli di Sydney Sweeney: Il loto bianco

Il loto bianco è una serie commedia drammatica e il nome della favolosa località in cui si svolge la storia. Racconta un periodo di una settimana nella vita di diversi vacanzieri e membri dello staff mentre cercano di godersi il paradiso che li circonda e l’oscura complessità che ne consegue.

Il cast è a dir poco una relazione costellata di star con artisti del calibro di Connie Britton, Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Steve Zahn, Natasha Rothwell, Alexandria Daddario, Molly Shannon e Sweeney.

Questa volta, Sweeney interpreta Olive Mossbacher, la studentessa del secondo anno al college e figlia sardonica di Nicole Mossbacher, CFO di un motore di ricerca. È in vacanza con suo fratello, i genitori e la migliore amica, ma invece di rilassarsi, c’è un sacco di drammi avvincenti e un’altra svolta impressionante dall’attrice emergente.

Dove trasmettere in streaming: HBO Max

Spettacoli di Sydney Sweeney: Tutto fa schifo

Qualcuno lo direbbe Tutto fa schifo è allora che Sweeney ha iniziato davvero a guadagnare terreno, e questo è stato probabilmente uno dei progetti che l’ha aiutata a spingerla alle vette che ha raggiunto finora. La serie è una deliziosa commedia drammatica ambientata nell’amata era degli anni ’90 e segue lo scontro tra i club AV e Drama della scuola.

Nella serie, Sweeney interpreta alla perfezione Emaline Addario, una junior club teatrale con un talento per il drammatico. È molto evidente in ciascuna delle dieci iterazioni di mezz’ora che Sydney si sta divertendo moltissimo a interpretare il personaggio.

Tutto fa schifo è l’esatto opposto e non dovrebbe essere dormito dai fan di Sweeney.

Dove eseguire lo streaming: Netflix