I migliori film e spettacoli di Katherine Heigl (e dove guardarli in streaming)

Da quando ho avuto un importante momento di svolta in Grey’s Anatomy, Katherine Heigl è diventata una star televisiva vincitrice di un Emmy e una star del cinema bancabile. Ma ha iniziato per la prima volta negli anni ’90 come modella prima di entrare nel cinema e in televisione con il suo straordinario talento.

Heigl ha recitato nel film cult di Disney Channel Desiderio su una stella nel 1996 prima di ottenere un ruolo da protagonista nella serie drammatica per adolescenti della WB Roswell per tre stagioni. Certo, interpretare la dottoressa Izzie Stevens su ABC Grey’s Anatomy per sei stagioni le è valsa una vittoria agli Emmy e l’ha resa un nome familiare.

In questi giorni, Heigl recita nella serie drammatica di Netflix Viale delle lucciole insieme alla collega ex dottoressa televisiva Sarah Chalke, che ha recitato nella commedia medica Scrub. Ma quali sono i migliori film e spettacoli di Katherine Heigl e dove possono guardarli i fan?

I migliori film di Katherine Heigl

Durante e dopo il suo mandato Grey’s, Heigl ha costruito una formidabile posizione sul grande schermo in una serie di commedie romantiche di successo come 27 Abiti, La brutta verità, e La vita come la conosciamo. Ma ha anche recitato in alcuni film TV preferiti dai fan, film corali e successi animati.

Ecco tutti i migliori film di Katherine Heigl:

Desiderio su una stella (1996) — YouTube, Tubi, Canale Roku, PlutoTV

La sposa di Chucky (1998) — Pavone

L’amore arriva dolcemente (2003) — Canale Roku

Romy e Michele: All’inizio (2005) — Flusso Xfinity

Effetti collaterali (2005) – disponibile per l’acquisto

Il suonatore (2005) — Starz

Bussare (2007) – disponibile per l’affitto e l’acquisto

27 Abiti (2008) – disponibile per l’affitto e l’acquisto

La dura verità (2009) — Starz

Assassini (2010) — HBO Max

La vita come la conosciamo (2010) —Netflix

Vigilia di Capodanno (2011) — Tubi

Uno per i soldi (2012) — HBO Max

Il grande matrimonio (2013) — Pavone

Il lavoro da matti (2014) – disponibile per l’affitto e l’acquisto

Indimenticabile (2017) – disponibile per l’affitto e l’acquisto

(Nota: ogni titolo è disponibile sullo streamer elencato a partire da dicembre 2022.)

I migliori spettacoli di Katherine Heigl

Sul piccolo schermo, Katherine Heigl è famosa per Roswell e Grey’s Anatomy, ma ha anche recitato in un paio di altre serie di breve durata e ha recitato in un altro dramma procedurale di lunga durata. L’ultimo lavoro di Heigl su Netflix Viale delle lucciole segna anche alcuni dei suoi migliori fino ad oggi.

Ecco tutti i migliori spettacoli di Katherine Heigl:

Roswell (1999-2002) — Hulu

Grey’s Anatomy (2005-2010) —Netflix

Stato delle cose (2014-2015) — disponibile per l’acquisto

Dubbio (2017) — disponibile per l’acquisto

Abiti (2018-2019) — Pavone

Viale delle lucciole (2021-2023) — Netflix

Qual è la tua performance preferita di Katherine Heigl? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare la star Viale delle lucciole solo su Netflix.