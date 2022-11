I migliori film e spettacoli di Jenna Ortega (e dove guardarli in streaming)

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 16 NOVEMBRE: Jenna Ortega partecipa alla prima mondiale di “Mercoledì” di Netflix all’Hollywood Legion Theatre il 16 novembre 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Leon Bennett/Getty Images)

Mercoledì con protagonista Jenna Ortega arriva su Netflix il 23 novembre e le persone si stanno preparando per l’uscita della serie dark fantasy guardando alcuni dei migliori contenuti dell’attrice di talento. Ma se hai difficoltà a trovare dove guardare alcuni dei migliori film e spettacoli di Jenna Ortega, ti abbiamo coperto proprio qui sotto!

Jenna Ortega potrebbe essere giovane, ma questa attrice di talento ha dei contenuti piuttosto solidi sotto la cintura. È probabile che tu l’abbia vista in alcuni dei tuoi film e programmi preferiti in passato, tipo Uomo di ferro 3, Insidioso: capitolo 2, La babysitter: la regina assassina, Sì Giorno, Giovanna la Vergine, Voi e molti altri.

Ora hai la possibilità di rivedere questi programmi e film. O forse li stai guardando per la prima volta. In tal caso, continua a leggere per scoprire dove puoi trasmetterli in streaming.

I migliori film di Jenna Ortega

Ecco alcuni dei migliori film di Jenna Ortega in streaming qui sotto.

Uomo di ferro 3 (2013) come figlia del vicepresidente — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Insidioso: capitolo 2 (2013) come Annie — Netflix, disponibile per l’affitto e l’acquisto

La babysitter: la regina assassina (2020) nel ruolo di Phoebe Atwell — Netflix

Sì Giorno (2021) nel ruolo di Katie Torres — Netflix

La ricaduta (2021) come Vada Cavell — HBO Max, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Grido (2022) come Tara Carpenter — Paramount+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

X (2022) come Lorraine Day — Showtime, Paramount+ con componente aggiuntivo Showtime, Hulu con componente aggiuntivo Showtime, disponibile per l’acquisto

I migliori spettacoli di Jenna Ortega

Ecco tutti i migliori spettacoli di Jenna Ortega che ti consigliamo di dare un’occhiata.

Giovanna Vergine (2014–2019) come Young Jane Villanueva — Netflix, disponibile per l’acquisto

Richie Rich (2015) come Darcy – Netflix

Bloccato nel mezzo (2016-2018) come Harley Diaz — Disney+, disponibile per l’acquisto

Voi (2019) nel ruolo di Ellie Alves — Netflix

Jurassic World Camp Cretaceo (2020-2022) come Brooklynn — Netflix

Mercoledì (2022) come Wednesday Addams — Netflix

Ortega riprenderà il ruolo di Tara Carpenter in Urlare 6. L’uscita nelle sale è prevista per il 10 marzo 2023. Sarà anche in un film thriller intitolato Il miglior tipo e un film chiamato La ragazza di Miller.

Quali sono i tuoi film e programmi preferiti di Jenna Ortega? Fateci sapere le vostre scelte nella sezione commenti qui sotto!