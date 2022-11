I migliori film e spettacoli di Aubrey Plaza (e dove guardarli in streaming)

Aubrey Plaza è un vero gioiello di persona. Le sue capacità di recitazione sono magnifiche quanto il suo tempismo comico, la sua personalità ricorda a tutti la loro migliore amica preferita e la sua bellezza risplende dentro e fuori. In poche parole, è un’icona che merita tutti gli applausi e molto altro ancora.

Un paio di ricerche sul web mostreranno sicuramente ciò che rende questa celebrità così incredibile. Ma pensiamo che il modo migliore per diventare un grande fan di Plaza sia trasmettere in streaming i migliori titoli in cui ha recitato finora. Alcuni titoli dimostrano il suo umorismo oscuro, mentre altri evidenziano il suo lato più serio. Tutti loro, tuttavia, ti lasceranno sicuramente desiderare di più.

Senza ulteriori indugi, ecco i migliori film e programmi con protagonista Aubrey Plaza, così come puoi riprodurre in streaming ogni secondo di questi titoli.

I migliori film di Aubrey Plaza

Uno dei nostri film preferiti con Aubrey Plaza non è altro che Scott Pilgrim contro il mondo. Sebbene il suo personaggio non fosse in prima linea in tutto il dramma peculiare, le scene con Julie Powers sono state più che sufficienti per farci adorare questa attrice.

Catch Plaza nel trailer ufficiale di Scott Pilgrim contro il mondo sotto.

Il titolo del 2010 è ora in streaming su Starz, Apple TV e Amazon Prime Video. Ma non fermarti qui! Ci sono molti altri titoli Plaza che dovresti controllare su questi siti e molti altri.

Di seguito sono riportati i migliori film di Aubrey Plaza e dove è possibile riprodurli in streaming:

Damigelle in pericolo (2011) come Depressed Debbie – Tubi

Da Su su Poppy Hill (2011) nel ruolo di Sachiko Hirokoji — HBO Max

La fine dell’amore (2012) nel ruolo di Aubrey — Amazon Prime Video | Tubi | Vudù

La lista delle cose da fare (2013) nel ruolo di Brandy Klark — Film su YouTube | Google Play | Video Amazon Prime

A proposito di Alex (2014) come Sarah — Tubi | Plutone TV | Fubo TV | Video Amazon Prime

Ingrid va a ovest (2017) nel ruolo di Ingrid Thorburn — HBO Max | Film su YouTube | AppleTV

Una serata con Beverly Luff Linn (2018) come Lulu Danger — Netflix

I più venduti (2021) nel ruolo di Lucy Stanbridge — Starz | Film su YouTube | AppleTV

Ultimo ma non meno importante, vogliamo rivolgere la vostra attenzione a Emilia il criminale ovvero l’ultimo film con protagonista Plaza. Nel titolo del 2022, Plaza interpreta Emily, una donna la cui disperazione per liberarsi dai debiti studenteschi l’ha portata nel pericoloso mondo del crimine.

Guarda il trailer ufficiale per il titolo qui sotto.

Il film uscirà ufficialmente su Netflix giovedì 7 dicembre. Fino ad allora, continua a leggere per scoprire anche i numerosi programmi TV che puoi vedere.

I migliori spettacoli di Aubrey Plaza

Nessuno pensa ad Aubrey Plaza senza pensarci Parchi e Divertimento primo. L’attrice ha praticamente portato lo spettacolo sulle spalle, dato che il suo personaggio, April Ludgate, non ha mai mancato di farci ridere con il suo umorismo secco. Puoi riprodurre in streaming la serie su Peacock se vuoi guardare uno dei migliori ruoli di Plaza fino ad oggi. Ma non possiamo solo elogiare Parchi e Divertimento e non gli altri fantastici programmi TV nel suo curriculum!

Guarda le nostre scelte dei migliori programmi TV con Aubrey Plaza di seguito:

Soldati (2011) come The Princess – Amazon (in alcuni paesi)

Storia dell’ubriachezza (2013) nel ruolo di Cleopatra / Aaron Burr / Sacagawea — Paramount+ | Hulu | Video Amazon Prime

La leggenda di Korra (2013) come Eska – Netflix

Benvenuti in Svezia (2014) nel ruolo di Se stessa — YouTube | Apple TV | Video Amazon Prime

Legione (2017) nel ruolo di Lenny Busker — Hulu | Video Amazon Prime

Infine, dovresti dare un’occhiata alla sua ultima serie, Il Loto Bianco stagione 2. Nel titolo HBO, Plaza interpreta il ruolo della neosposa Harper Spiller. È molto simile ad April Ludgate nel modo in cui possono essere entrambi socialmente imbarazzanti, quindi se vuoi ancora un’altra serie da ricordare Parchi e Divertimentoeccolo, disponibile per la visione su HBO Max.

Guarda il trailer di Il Loto Bianco stagione 2.

Ed ecco qua, i migliori titoli con Aubrey Plaza! Tutto ciò che resta da fare ora è andare su uno di questi siti per iniziare lo streaming di questi straordinari spettacoli e film e ricontrollare con noi per tutti i dettagli sul prossimo titolo di Plaza, Emilia il criminale.