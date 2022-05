I migliori film e programmi di Victoria Justice (e dove riprodurli in streaming)

In appena un paio di giorni, Un abbinamento perfetto con Victoria Justice sarà disponibile per lo streaming su Netflix e molte persone sono entusiaste di vedere l’attrice straordinariamente talentuosa di nuovo sui loro schermi.

Molti di noi conoscono Victoria Justice come Lola Martinez della serie per adolescenti di Nickelodeon Zoey 101ma in realtà ha debuttato come attrice nella serie commedia drammatica Gilmore Girls. Tuttavia, quando pensi a Victoria, immediatamente la penserai come Tori Vega nella sitcom per adolescenti Vittorioso. Voglio dire, ha interpretato il ruolo principale e la sitcom per adolescenti è senza dubbio uno dei migliori spettacoli di Nickelodeon di sempre.

Da allora, Victoria ha acquisito tonnellate di crediti di recitazione in vari programmi TV e film. Se stai cercando alcuni dei contenuti di Victoria, ti abbiamo coperto. Di seguito, abbiamo deciso di condividere alcuni dei migliori film e spettacoli di Victoria Justice attualmente in streaming.

Film di Victoria Justice: L’aldilà della festa

Victoria ha fatto il suo debutto su Netflix con la commedia soprannaturale Aldilà del Partito. È stato presentato in anteprima su Netflix il 2 settembre 2021 e dal 7 settembre è diventato il film più visto sulla piattaforma. Oltre a Victoria, Midori Francis, Timothy Renouf, Adam Garcia, Gloria Garcia e Spencer Sutherland recitano nel film originale.

Parla di una farfalla sociale di nome Cassie, che muore tragicamente durante la settimana del suo 25esimo compleanno. Fortunatamente per Cassie, le è stata data una seconda possibilità nella vita per riparare i suoi torti sulla Terra e dimostrare di essere abbastanza degna per entrare in Paradiso. Se hai bisogno di un po’ di sollievo dopo una lunga giornata, dovresti assolutamente dare un’occhiata Aldilà del Partito.

Dove trasmettere in streaming: Netflix

Film di Victoria Justice: Gli emarginati

Il emarginati è una commedia per adolescenti diretta da Peter Hutchings da una sceneggiatura scritta da Dominique Ferrari e Suzanne Wrubel. Victoria interpreta Jodi Schellenberger, un nerd della musica che si unisce ad altri disadattati per sconfiggere la cricca popolare al loro liceo.

Eden Sher, Ashley Rickards, Claudia Lee, Katie Chang, Peyton List, Jazmyn C. Richardson, Avan Jogia e molti altri recitano insieme a Victoria nel film per adolescenti. Se sei un fan di Vittorioso, sarai felice di sapere che Victoria e Avan Jogia si sono riunite nel film. Avan interpreta Dave Quinn, il ragazzo di Jodi. Gli emarginati è il film perfetto da guardare con un gruppo dei tuoi amici più cari in un pigro weekend. Ti consigliamo di verificarlo quando ne hai la possibilità.

Dove trasmettere in streaming: Netflix

Film di Victoria Justice: Fiducia

Fiducia è un film drammatico romantico diretto da Brian DeCubellis da una sceneggiatura co-scritta da DeCubellis, Kristen Lazarian e KS Bruce. È basato sulla commedia intitolata Spingere di Lazzaro. Victoria interpreta Brooke Gatwick, una giovane donna che lascia il lavoro per aprire una galleria d’arte. Dopo che Brooke ha firmato un pittore attraente e seducente, che ha un debole per le donne sposate, il marito di Brooke (Owen) inizia presto a mettere in dubbio la fedeltà di Brooke. Ma Brooke non è l’unica a dover affrontare la tentazione. Owen incontra un giornalista seducente in un bar e all’istante fanno clic. Brooke e Owen saranno in grado di fidarsi l’uno dell’altro, dopotutto?

Oltre a Victoria, il resto del cast include Matthew Daddario, Katherine McNamara, Lucien Laviscount, Ronny Chieng e Lindsey Broad. Truggine ti terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Se stai cercando un film drammatico dal buon ritmo, Fiducia è il film che fa per te

Dove trasmettere in streaming: Hulu

Film di Victoria Justice: un abbinamento perfetto

Un abbinamento perfetto arriverà su Netflix il 19 maggio. È una commedia romantica diretta da Stuart McDonald da una sceneggiatura co-scritta da Hilary Galanoy ed Elizabeth Hackett. La storia segue Lola Alvarez, una laboriosa dirigente vinicola di Los Angeles che si reca in Australia per ottenere un importante cliente, ma si ritrova a lavorare in un allevamento di pecore e a socializzare con un misterioso locale.

Sesso/Vita la star Adam Demos recita al fianco di Victoria nella commedia romantica nei panni del misterioso locale di nome Max. Basato sul trailer, le scintille volano sicuramente tra Lola e Max e non vediamo l’ora di vedere come si svolge la loro storia d’amore. Assicurati di aggiungere Un abbinamento perfetto alla tua watchlist il prima possibile.

Dove trasmettere in streaming: Netflix

Victoria Justice mostra: Vittorioso

Vittorioso è stato presentato in anteprima su Nickelodeon nel marzo 2010 ed è diventato rapidamente uno dei migliori spettacoli della rete. È stato creato da Dan Schneider e ha seguito la vita dell’aspirante cantante Tori Vega mentre frequentava una scuola superiore di arti dello spettacolo chiamata Hollywood Arts High School. Durante la Hollywood Arts, Tori incontra uno strano gruppo di adolescenti e insieme esplorano la vita scolastica affrontando varie sfide.

Vittorioso ha messo molti attori sulla mappa, come Ariana Grande, Elizabeth Gillies, Avan Jogia e Leon Thomas III. Purtroppo, la serie per adolescenti si è conclusa dopo solo quattro stagioni. Tuttavia, siamo felici che l’intera serie sia attualmente disponibile per lo streaming su Paramount+. Se sei abbonato a Netflix, le prime due stagioni sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma.

Dove trasmettere in streaming: Netflix e Paramount+

Victoria Justice mostra: Zoey 101

Zoey 101 è stato creato da Dan Schneider ed è andato in onda su Nickelodeon dal 2005 al 2008. Ha seguito Zoey Brooks e suo fratello mentre si iscrivevano al collegio immaginario, la Pacific Coast Academy. Mentre è in collegio, Zoey fa amicizia con molti altri adolescenti. Gli spettatori guardano gli adolescenti navigare nella vita scolastica mentre affrontano le sfide che molti adolescenti affrontano nella vita reale.

Victoria ha interpretato l’aspirante attrice, Lola Martinez. Appare nel primo episodio della seconda stagione e rimane fino alla fine della serie. Oltre a Victoria, Jamie Lynn Spears, Paul Butcher, Sean Flynn, Kristin Herrera, Christopher Massey, Alexa Nikolas, Erin Sanders, Matthew Underwood e Austin Butler recitano nella serie per adolescenti.

Dove trasmettere in streaming: Sommo+

