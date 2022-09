I migliori film e programmi di Sophie Jonas (e dove riprodurli in streaming)

Sophie Jonas (nata Turner) è la talentuosa attrice inglese che ha dato vita a Sansa Stark per sette stagioni nella serie di successo della HBO Game of Thronesun ruolo che le è valso persino una nomination ai Primetime Emmy.

Da allora ha recitato in diversi X-Men film come Jean Grey e recentemente apparso al fianco di Colin Firth e Toni Collette in La scala. Al di fuori della sua fiorente carriera di attrice, Jonas è sposata con Joe Jonas, da cui il cambio di nome, e la coppia ha due figli. È persino apparsa (e ha dato una performance esilarante) nel Arrosto di famiglia dei fratelli Jonas speciale su Netflix.

Successivamente, reciterà nel film thriller sui social media Vieni come sei insieme all’eroe Fiennes Tiffin.

I migliori film e programmi di Sophie Jonas

Game of Thrones

La più grande pretesa di fama di Sophie Jonas finora deriva dal suo ruolo da protagonista nella massiccia serie drammatica fantasy della HBO Game of Thrones. Jonas ha interpretato Sansa Stark durante tutte e otto le stagioni dello spettacolo, che si basa su Canzone del ghiaccio e del fuoco serie di George RR Martin. Game of Thrones segue le macchinazioni politiche e gli intrighi tra famiglie nobili, tutte in lizza per il Trono di Spade e governare i sette regni.

In streaming su HBO Max

Fai vendetta

Camila Mendes e Maya Hawke interpretano le adolescenti Drea ed Eleanor in questa commedia adolescenziale irriverente liberamente ispirata al film classico di Alfred Hitchcock Stranieri su un treno. Drea ed Eleanor accettano di “vendicarsi” contro i rispettivi aguzzini.

Per Drea, questo significa il suo ex, che ha rilasciato un suo video privato; per Eleanor, questo significa vendicarsi della sua prepotente Carissa. Sophie ha un ruolo minore nel film, ma non vorrai assolutamente perderlo.

In streaming il 16 settembre su Netflix

Fenice Oscura

Fenice Oscura è uno degli ultimi film di Fox X-Men saga ed è stato accolto con opinioni polarizzanti da parte di critica e pubblico. Ma se sei una fan di Sophie Jonas, il suo ritratto di Jean Grey è assolutamente da vedere, soprattutto da allora Fenice Oscura è un adattamento di uno degli archi narrativi più popolari del fumetto. Vorrai anche guardare X-Men: Apocalissedove viene introdotta per la prima volta la versione del personaggio di Jonas.

In streaming su Disney+

La scala

Adattato dall’acclamata docuserie (disponibile su Netflix), La scala è una miniserie della HBO Max con Colin Firth e Toni Collette. La serie racconta lo strano caso della vita reale del romanziere giallo Michael Peterson, che è stato accusato di aver ucciso sua moglie dopo che è stata trovata morta in fondo alle scale. I veri fan del crimine non vorranno perdersi questo.In streaming su HBO Max

Quale film o programma televisivo di Sophie Jonas è il tuo preferito? Hai intenzione di guardare Fai vendetta questo fine settimana?