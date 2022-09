I migliori film e programmi di Olivia Wilde (e dove riprodurli in streaming)

Uno dei più grandi nomi del cinema in questo momento deve essere Olivia Wilde. L’attrice, diventata regista, si sta preparando per pubblicare il suo secondo lungometraggio alla regia con Non preoccuparti tesoro, il film di cui tutti parlano e forse il più vivace di tutti i film di Olivia Wilde.

Sul grande schermo, alcuni potrebbero riconoscere Wilde meglio da successi come Tron: Legacy, Cowboys & Aliens, Rush, e molti altri. La star è anche apparsa in numerosi ruoli secondari in drammi e commedie di culto come L’incredibile Burt Wonderstone, la vita stessa, e In tempo.

A parte il lavoro di Wilde nei film, ha iniziato sul piccolo schermo in programmi televisivi che stiamo ancora guardando tutti insieme. Ovviamente, Olivia Wilde ha avuto una svolta indimenticabile L’OC stagione 2 come la ragazza di Marissa, Alex, ed è apparsa in quattro stagioni del dramma medico Casa.

Film di Olivia Wilde

Mentre Wilde si prepara a rilasciare Non preoccuparti tesoro e prima del suo prossimo film, Babilonia, debutterà più avanti nel 2022, diamo un’occhiata ad alcuni dei migliori film di Olivia Wilde da non perdere. La carriera cinematografica di Wilde è iniziata con un piccolo ruolo nella commedia romantica del 2004 La ragazza della porta accanto ed è decollato rapidamente con ruoli molto più importanti negli anni 2010.

Dai un’occhiata a tutti i migliori film di Olivia Wilde e dove guardarli:

I prossimi tre giorni (2010) come Nicole – HBO Max

Tron: Eredità (2010) come Quorra — Disney+

Il cambio (2011) come Sabrina — Tubi

Cowboy e alieni (2011) come Ella — Hulu

In tempo (2011) come Rachel – Hulu

All’interno (2011) come Mia — Pavone

Gente come noi (2012) come Hannah — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Compagni di bevute (2013) come Kate — Hulu

Suo (2013) come Appuntamento al buio — Sling TV

L’incredibile Burt Wonderstone (2013) come Jane — HBO Max

Fretta (2013) come Suzy Miller – Netflix

La settimana più lunga (2014) come Beatrice — Amazon Prime Video

L’effetto Lazzaro (2015) come Zoe — Tubi, Roku Channel

Prato (2015) come Sarah – Pavone

La vita stessa (2018) come Abby — Amazon Prime Video

Un vigilante (2018) come Sadie — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Libro intelligente (2019, regista) — Hulu

Richard Jewell (2019) come Kathy — disponibile per l’affitto e l’acquisto

DC League of Super-Pets (2022) come Lois Lane — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Non preoccuparti tesoro (2022, regista) come Bunny — nelle sale il 23 settembre 2022

Spettacoli di Olivia Wilde

Come accennato in precedenza, oltre al lavoro di Wilde sul grande schermo, ha avuto un immenso successo anche in televisione. È apparsa in 13 episodi di L’OC stagione 2 in un ruolo importante e memorabile e ha recitato in quattro stagioni di Casa come una serie regolare. Wilde ha ripreso il suo ruolo di Tredici in un ruolo ricorrente per l’ottava e ultima stagione del dramma mediale di Hugh Laurie.

Ecco tutti gli spettacoli che hanno caratterizzato Wilde come personaggio regolare o ricorrente della serie e dove puoi verificarli:

L’OC stagione 2 come Alex — HBO Max

Casa stagione 4-7 come Tredici — Pavone

Vinile come Devon — disponibile per l’acquisto su Apple TV+

Quali sono i tuoi film e programmi preferiti di Olivia Wilde? Condividi le tue scelte nei commenti!