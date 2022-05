I migliori film e programmi di Neve Campbell (e dove guardarli)

La serie originale Netflix L’avvocato Lincoln debutta il 13 maggio e recita nientemeno che Neve Campbell. Nel corso degli anni, abbiamo visto la leggendaria regina delle urla in film come Grido e Il mestiere, ma ci sono altri film e programmi di Neve Campbell su Netflix in questo momento?

Dopo aver guardato in modo abbuffato il nuovo entusiasmante dramma poliziesco, potresti cercare altri titoli con Campbell da aggiungere alla tua lista di controllo. Fortunatamente, c’è un film classico di culto e un’altra serie originale Netflix con protagonista l’ex Sidney Prescott.

Ma dove puoi trasmettere in streaming alcuni dei più grandi film e spettacoli di Neve Campbell, ad esempio Grido franchising e Festa dei Cinque? Ti abbiamo coperto per tutte le serate nostalgiche al cinema e le sessioni di abbuffate che ti hanno portato a prenderti cura di un’attrice davvero talentuosa.

Film e programmi di Neve Campbell su Netflix

Se stai cercando altri film e programmi di Neve Campbell su Netflix dopo averli guardati L’avvocato Lincoln, ci sono molti contenuti da controllare con l’iconica star.

L’avvocato Lincoln (serie 2022)

Castello di carte 25 episodi, stagioni 4 e 5

Cose selvagge (1998)

Grey’s Anatomy Stagione 9, episodio 8: “L’amore ti mette sottosopra” Stagione 9, episodio 9: “Corri, piccola, corri”



Dove vedere Neve Campbell nei film Scream

La vera regina dell’urlo degli anni ’90 e ’00 (letteralmente), Campbell ha avuto il ruolo principale di Sidney Prescott nella trilogia di film slasher di successo Grido. A partire dal 1996 con l’originale, Campbell ha ripreso il suo ruolo in Urla 2 (1997) e Urla 3 (2000).

Nel 2011, la banda è tornata insieme per una nuova generazione di Ghostface con Urla 4, e nel 2022, un riavvio graduale ha introdotto un’altra generazione Grido (tecnicamente Urla 5). Se stai cercando di rintracciare tutti i Grido film, ecco dove sono adesso.

A partire da maggio 2022, il primo il Grido i film sono disponibili per lo streaming con Starz. Purtroppo, Urla 4 non è attualmente disponibile per lo streaming ma è disponibile per il noleggio su piattaforme come Prime Video. Per fortuna, Grido (2022) può essere trasmesso in streaming su Paramount+.

Dove vedere Neve Campbell in Party of Five

Forse meglio conosciuta come il ruolo rivoluzionario americano di Campbell e l’ascesa come idolo degli adolescenti, l’attrice canadese ha recitato Festa dei Cinque per sei stagioni nel dramma familiare d’insieme. Ha interpretato Julia Salinger, la figlia maggiore e la terza figlia dei fratelli che stanno piangendo i loro genitori.

Nel passato, Festa dei Cinque era disponibile per lo streaming su Netflix e altre piattaforme, ma da maggio 2022, il successo degli anni ’90 con Matthew Fox, Scott Wolf, Jennifer Love Hewitt e Lacey Chabert non è attualmente disponibile per lo streaming, sebbene sia disponibile per l’acquisto su Prime Video.

Dove vedere Neve Campbell in The Craft

Uno dei film più famosi di Campbell, Il mestiere è stato rilasciato nel 1996 ed è diventato un grande successo. Il film horror soprannaturale per adolescenti su una congrega di streghe adolescenti è stato in qualche modo sia un blockbuster che un cult che è ancora super amato oggi.

Il mestiere è stato un tempo tra i ranghi di Netflix, ma al momento non è disponibile sulla piattaforma. Se stai cercando di diventare un po’ spettrale con queste streghe adolescenti, puoi guardare il film su Starz e su Hulu con un componente aggiuntivo Starz.

Quali sono i tuoi film e programmi preferiti di Neve Campbell? Orologio L’avvocato Lincoln su Netflix.