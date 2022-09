I migliori film e programmi di Mila Kunis (e dove riprodurli in streaming)

PARK CITY, UTAH – 25 GENNAIO: Mila Kunis di ‘Four Good Days’ frequenta l’IMDb Studio presso l’Acura Festival Village in loco al Sundance Film Festival 2020 – Giorno 2 il 25 gennaio 2020 a Park City, Utah. (Foto di Rich Polk/Getty Images per IMDb)

Monster: The Jeffrey Dahmer Story diventa il più grande successo di Netflix dalla stagione 4 di Stranger Things di Crystal George

Mila Kunis farà il suo debutto su Netflix con il suo nuovo film La ragazza più fortunata del mondo il 7 ottobre. Ma questa talentuosa attrice ha già una lunga filmografia che probabilmente conosci. Quindi, prima che il film drammatico esca su Netflix, ti consigliamo di dare un’occhiata ad alcuni dei migliori film e programmi di Mila. E non devi preoccuparti di trovare il miglior lavoro di Mila perché abbiamo già esaminato la sua filmografia e creato una lista.

Mila Kunis ha iniziato a recitare in giovane età, ma è meglio conosciuta per il ruolo di Jackie nella popolare sitcom per adolescenti Quello spettacolo degli anni ’70. Ha anche vinto due Young Star Awards come migliore giovane attrice in una serie TV comica per la sua interpretazione. Dopo che Mila ha ottenuto quel ruolo, ha continuato a doppiare il personaggio Meg Griffin nella sitcom animata per adulti I Griffinsostituendo Cattive ragazze protagonista Lacey Chabert.

Nel 2001, Mila è passata dalla televisione al cinema dopo aver lavorato in televisione per un po’ di tempo. È apparsa nella commedia per adolescenti Farsene una ragione, interpretato anche da Kirsten Dunst, Zoe Saldana, Ben Foster, Shane West e altri. Tuttavia, il suo ruolo da protagonista non è arrivato fino al 2008, quando ha recitato nel ruolo di Rachel nella commedia romantica Dimenticando Sarah Marshall. La sua performance è stata ben accolta e più persone hanno iniziato a conoscere il suo nome.

Ma il film che la spingerebbe completamente sotto i riflettori lo è Cigno nero. Il film horror psicologico ha ricevuto ampi consensi dalla critica e Mila ha ottenuto numerose nomination ai premi, inclusa una nomination ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista – Film. Da quel momento in poi, Mila iniziò ad assumere sempre più ruoli che alla fine l’avrebbero resa nota a tutti.

Film di Mila Kunis

Come accennato in precedenza, Mila ha una lunga filmografia e c’è molto da scegliere, ma abbiamo scelto alcuni dei suoi migliori lavori e abbiamo condiviso dove riprodurli in streaming di seguito.

Dimenticando Sarah Marshall (2008) come Rachel – Tubi

Max Payne (2008) come Mona Sax – HBO Max

Il libro di Eli (2010) come Solara — HBO Max, disponibile per il noleggio o l’acquisto su Vudu e Google Play

Cigno nero (2010) come Lily — Hulu

Amici con benefici (2011) come Jamie — disponibile per il noleggio o l’acquisto su Amazon, Vudu e Google Play

Ted (2012) come Lori — disponibile per il noleggio o l’acquisto su Amazon, Vudu e Google Play

Il grande e potente Oz (2013) come Theodora/The Wicked Witch of the West — Starz

Mamme cattive (2016) come Amy — fuboTV, disponibile per il noleggio o l’acquisto su Vudu, Amazon e Google Play

Un brutto Natale da mamme (2017) come Amy — Netflix

La ragazza più fortunata del mondo (2022) come Ani — disponibile per la visione su Netflix il 7 ottobre

Mila Kunis mostra

Ecco i migliori spettacoli con protagonista Mila Kunis e dove riprodurli in streaming!

Quello spettacolo degli anni ’70 (1998-2006) come Jackie – Pavone

I Griffin (1999-) come Meg Griffin – Hulu

Pollo Robot (2005-2011) come Varie voci – HBO Max

Quello spettacolo degli anni ’90 (2022) come Jackie — dovrebbe essere rilasciato su Netflix alla fine del 2022 o all’inizio del 2023

Quali sono i tuoi film e programmi preferiti di Mila Kunis? Fateci sapere le vostre scelte nei commenti!