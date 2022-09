I migliori film e programmi di Maya Hawke (e dove riprodurli in streaming)

Se non sei salito sul treno Maya Hawke, considera questa la tua ultima chiamata perché questo treno si muove molto velocemente!

Mentre suo padre, Ethan Hawke, è una ragione più che sufficiente per essere un grande fan dell’attrice, le sue interpretazioni uniche ed esaltanti la distinguono sia da suo padre che da molte giovani attrici di questa generazione.

Nota per i suoi ruoli che spesso sfidano gli standard della società, è chiaro che Maya non si allontana mai dall’assumere ruoli impegnativi che lasciano il pubblico senza altra scelta che informarsi sul prossimo ruolo della 24enne. Sapremo tutto sugli ultimi progetti in cui Maya reciterà abbastanza presto, ma prima di entrare in quello che verrà, diamo un’occhiata alle molte cose che la nostra attrice preferita ha fatto finora.

Ecco i migliori film e spettacoli con l’unica, l’unica, Maya Hawke.

I migliori film di Maya Hawke

Per entrare nel fandom di Maya Hawke, crediamo che dovresti iniziare guardandola interpretare il ruolo di Flowerchild C’era una volta a Hollywood. Sebbene il suo ruolo nel film del 2019 sia stato breve, il pubblico non ha potuto fare a meno di offrirle oggetti di scena non solo perché ha dato una performance eccezionale, ma anche perché è stata in grado di ottenere un ruolo in un titolo di Quentin Tarantino in così giovane età.

C’era una volta a Hollywood è ora in streaming su Hulu (con il componente aggiuntivo Live TV) se vuoi vedere di persona il ruolo di Maya. Tuttavia, ancora più progetti di Maya sono disponibili per lo streaming su Hulu e molti altri importanti siti di streaming.

Ecco i migliori film con protagonista Maya Hawke e dove guardarli in streaming:

Capitale umano (2019) come Shannon Hagel – Amazon Prime Video/Apple TV+

Corrente principale (2020) come Frankie – Hulu/Paramount+/Showtime

Studi Italiani (2021) come Erin McCloud – Hulu/Vudu

La strada della paura: prima parte – 1994 (2021) come Heather – Netflix

Fai vendetta (2022) come Eleanor – Netflix

I migliori spettacoli di Maya Hawke

Oltre a tutti questi fantastici film, Maya ha acquisito una quantità impressionante di spettacoli da inserire nel suo curriculum. Mentre è meglio conosciuta per il ruolo di Robin Buckley nella serie originale Netflix di grande successo Cose più straneha anche altri titoli di cui potresti aver sentito parlare o visto.

Ecco i migliori spettacoli con Maya Hawke e dove sono attualmente in streaming:

Piccole donne (2017) come Jo March – Amazon Prime Video/Vudu

L’uccello del buon Dio (2020) come Annie Brown – Paramount+/Hulu/fuboTV

Ha anche un ruolo da guest star in Marvel’s La ragazza della luna e il dinosauro del diavolo entro la fine dell’anno, quindi assicurati di stare attento anche a questa serie.

Siamo sicuri che l’elenco di IMDb di Maya Hawke raddoppierà quando lo rivisiteremo tra un anno circa. Non vediamo l’ora di vederla brillare Fai vendetta e tanti altri suoi progetti per il 2022!