I migliori film e programmi di Linda Cardellini (e dove guardarli in streaming)

Se Linda Cardellini è in un film o in uno spettacolo, sai che sarà iconico. Basta guardare questo elenco di crediti: Legalmente bionda, Freaks and Geeks, Scooby Doo, Un semplice favore. Sono tutti successi molto amati, inclusa la commedia Netflix di Cardellini Morto per me con Christina Applegate.

Morto per me la stagione 3 torna su Netflix il 17 novembre e la tanto attesa premiere farà sì che i fan cercheranno altri film e spettacoli di Linda Cardellini da guardare al termine della serie. Forse vuoi vederla interpretare un dottore o un’adolescente animata o la turbolenta sorella maggiore di Jess Day.

Proprio come lei Morto per me co-protagonista, Cardellini ha fatto parte di così tanti film e spettacoli amati, sia che sia la protagonista, la co-protagonista o una guest star. Dove puoi guardare i migliori film e spettacoli del candidato agli Emmy in questo momento?

I migliori film di Linda Cardellini

Che ci crediate o no, il primo credito cinematografico di Linda Cardellini non è altro che Buon hamburger. Ma il suo ruolo nel film rivoluzionario doveva essere il suo incredibile ruolo da co-protagonista in Legalmente bionda nei panni di Chutney Wyndham, che dà a Elle Woods una corsa per i suoi soldi sul banco dei testimoni. Certo, Cardellini ha interpretato Velma nel live-action Scooby Doo film ed è apparso nel MCU.

Ecco tutti i migliori film di Cardellini:

Legalmente bionda (2001) — Amazon Prime Video, Paramount+, Showtime

Scooby Doo (2002) —Netflix

Scooby-Doo 2: I mostri scatenati (2004) — Netflix

Montagna rotta (2005) — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Il progetto Lazzaro (2008) — disponibile per l’affitto e l’acquisto

I Vendicatori: l’era di Ultron (2015) — Disney+

la casa di papà (2015) — Paramount+

La casa di papà 2 (2017) — Paramount+

Libro Verde (2018) — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Un semplice favore (2018) — disponibile per l’affitto e l’acquisto

La maledizione di La Llorona (2019)

Vendicatori: Fine del gioco (2019) — Disney+

(Nota: ogni titolo è disponibile sullo streamer elencato a partire da novembre 2022.)

I migliori spettacoli di Linda Cardellini

Anche se Cardellini aveva ottenuto ruoli da ospite in spettacoli popolari come 3a roccia dal sole, senza indizi, passo dopo passo, e Il ragazzo incontra il mondo all’inizio della sua carriera, la sua grande occasione sul piccolo schermo è arrivata sotto forma di sottovalutato tesoro della NBC Maniaci e disadattati. Ha seguito il film drammatico per adolescenti tragicamente cancellato con un periodo di sei stagioni nel dramma medico di riferimento della NBC E.R.

Ecco tutti i migliori spettacoli di Linda Cardellini:

Maniaci e disadattati (1999-2000) — Hulu, Paramount+, Pluto TV

E.R (2003-2009) — HBO Max, Hulu

La gravità cade (2012-2016) — Disney+

Uomini pazzi (2013-2015, nove episodi) — AMC+

Nuova ragazza (2014, tre episodi) — Netflix

Linea di sangue (2015-2017) — Netflix

Morto per me (2019-2022) — Netflix

Occhio di Falco (2021) — Disney+

(Nota: ogni titolo è disponibile sullo streamer elencato a partire da novembre 2022.)

Qual è la tua esibizione preferita di Linda Cardellini? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare Morto per me solo su Netflix.