L’attrice Lili Reinhart è un vero talento che è apparso per la prima volta sui nostri schermi nel 2017 quando è stata scelta per interpretare Betty Cooper nella serie CW Riverdale. Da allora, Reinhart ha continuato la sua ascesa alla celebrità con diversi ruoli cinematografici, incluso il suo nuovo film Netflix Guarda in entrambi i modi.

Reinhart è stata costantemente elogiata dai revisori per la sua eccellente interpretazione nel film Netflix, che ora è in streaming sul servizio. Ma se l’hai visto e ora non vedi l’ora di vedere l’attrice in altri film e programmi televisivi, il seguente elenco ti aiuterà a capire dove altro puoi guardarla e dove trasmettere in streaming ogni progetto!

I migliori film e programmi di Lili Reinhart (e dove riprodurli in streaming)

Guarda in entrambi i modi

Guarda in entrambi i modi è l’ultimo progetto di Lili Reinhart. Reinhart interpreta Natalie in questo film Netflix che sembra un successore spirituale del film di Gwyneth Paltrow del 1998 Porte scorrevoli.

Alla vigilia della laurea, Natalie scopre che la sua vita si è divisa in due realtà parallele, una in cui persegue la carriera dei suoi sogni a Los Angeles e l’altra in cui rimane incinta e rimane nella sua città natale texana.

In streaming su Netflix

Riverdale

Il ruolo da protagonista di Reinhart è arrivato nel 2017 quando ha ottenuto il ruolo principale di Betty Cooper nell’adattamento di The CW dei classici fumetti di Archie. Riverdale è diventato un grande successo per la rete e ha recentemente concluso la sua sesta stagione.

Lo spettacolo si concluderà con la sua settima e ultima stagione in arrivo, che sarà presentata in anteprima nel 2023. Mentre Riverdale è sicuramente andato fuori strada sin dai suoi primi giorni e ha radici più radicate incentrate sul mistero, è davvero divertente da guardare se non ti prendi troppo sul serio. A volte vuoi solo un po’ di follia.

In streaming su Netflix

Imbroglioni

Reinhart si è unito a un cast stellato per questa commedia drammatica del 2019 guidata da Jennifer Lopez e Constance Wu. Basato su una storia vera pubblicata in Il newyorkese, Imbroglioni segue un gruppo di spogliarelliste di New York che iniziano a drogare e derubare i commercianti di azioni e gli amministratori delegati di alto livello che vengono nel loro club e, come ci si potrebbe aspettare, le cose diventano piuttosto pazze.

Imbroglioni ha ottenuto ottime recensioni per la maggior parte e ha persino suscitato un po’ di entusiasmo per gli Oscar durante la sua uscita. Anche se non è stato nominato per nessun Oscar, il film ha comunque ricevuto numerosi riconoscimenti.

Streaming su Hulu

Cuori chimici

Cuori chimici è un film drammatico romantico uscito nel 2020. Il film è basato sul romanzo I nostri cuori chimici di Krystal Sutherland e Reinhart recita di fronte Dash & Lily attore Austin Abrams. Abrams interpreta un editore di un liceo che sogna di vivere un’epica storia d’amore. Poi incontra il suo nuovo misterioso compagno di classe (Reinhart) ei due intraprendono un viaggio di amore, perdita e scoperta di sé.

Altri progetti di Lili Reinhart e dove trasmetterli in streaming