Con il nuovo attesissimo documentario di Jennifer Lopez Metà tempo in arrivo su Netflix la prossima settimana, martedì 14 giugno, stiamo guardando indietro ad alcuni dei film e dei programmi televisivi più popolari della pop star.

Sia che ricordi di aver visto J.Lo nella dolce commedia romantica Cameriera a Manhattan o successi più recenti come il film poliziesco Imbroglioni, non si può negare che J.Lo sia una tripla minaccia. Ha realizzato innumerevoli progetti in quasi tutti i campi nel corso degli anni e non vediamo l’ora di vedere l’intimo look dietro le quinte in Metà tempo.

I migliori film e programmi di Jennifer Lopez (e dove riprodurli in streaming)

Per ora, diamo un’occhiata ad alcuni di questi film e programmi per vedere quali vale la pena rivisitare prima Metà tempo anteprime. Alcuni sono disponibili su Netflix mentre il resto è in streaming su altre piattaforme che abbiamo elencato di seguito!

Anaconda (1997)

Questo film horror d’avventura classico di culto segue una troupe di documentari in tournée nella foresta pluviale amazzonica, solo per affrontare un’anaconda gigante e leggendaria. È un film sciocco perfetto per coloro che amano le caratteristiche delle creature e film simili lago placido.

Anaconda ha continuato a dare vita a un franchise con più film (per lo più realizzati per la TV o direttamente su DVD). Oltre a Lopez, Anaconda è interpretato anche da Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz e Jonathan Hyde.

In streaming su Netflix.

Primo tempo (2022)

Questo film documentario originale diretto da Amanda Micheli è l’ultimo lungometraggio di Jennifer Lopez in questa lista in quanto è il suo nuovo attesissimo documentario. Questo intimo documentario seguirà la storia di J.Lo e la sua fulminea carriera con un focus particolare sulla sua esibizione al Super Bowl LIV Halftime Show. Metà tempo è stato presentato in anteprima di recente al Tribeca Film Festival 2022 e arriverà su Netflix la prossima settimana.

Streaming su Netflix il 14 giugno.

Sposami (2022)

Owen Wilson e Jennifer Lopez si riuniscono per questa dolce commedia romantica su una popstar che decide di sposare un insegnante di matematica dopo averlo notato con in mano un cartello “sposami” in uno dei suoi concerti subito dopo aver appreso che il suo fidanzato ha una relazione. Il film ha ricevuto ottime recensioni sia dalla critica che dai fan, che hanno trovato accattivante la chimica di Wilson e Lopez.

Streaming su Peacock Premium.

Imbroglioni (2019)

Questa commedia drammatica poliziesca è basata su un articolo del New Yorker del 2015 su un gruppo di spogliarelliste di New York che iniziano a truffare e rubare denaro agli amministratori delegati e ai commercianti di azioni che visitano il loro club. Oltre a J.Lo, il film è interpretato anche da Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B.

Streaming su Hulu.

I Foster (2013-2018)

Jennifer non ha recitato I tifosi, ma è stata produttrice esecutiva per tutta la durata dello show ed è una serie fantastica. Era persino abbastanza popolare da ottenere uno spin-off chiamato Good Trouble che è ancora in corso su Freeform. La serie segue Stef e la sua compagna di vita Lena mentre costruiscono una famiglia unita di bambini adottivi.

Streaming su Hulu e Prime Video.

Sfumature di blu (2016-2018)

Correndo per tre stagioni, Sfumature di blu era una popolare serie drammatica poliziesca in onda sulla NBC basata sul romanzo Sfumature di blu: 30 anni di polizia (non)etica di Michele Rodolfo. Lopez ha interpretato Harlee Santos, una madre single di una figlia di 16 anni e un detective corrotto che lavora per la squadra per i crimini di strada nel NYPD, che è costretta a lavorare per la task force anticorruzione dell’FBI come informatrice.

Streaming su Amazon Freevee.

Mostro suocero (2005)

Non puoi davvero sbagliare con un film in cui Jennifer Lopez e Jane Fonda si scontrano. Questa esilarante commedia romantica presenta Lopez nei panni di Charlotte, che si innamora perdutamente del dottor Kevin Fields (Michael Vartan). Ma quando le cose si fanno più serie tra loro, Charlotte si rende conto che dovrà vedersela con la madre di Kevin, Viola (Fonda), che non è contenta di questa nuova potenziale nuora. Nel cast anche Wanda Sykes, Monet Mazur ed Elaine Stritch.

In streaming su HBO Max.

Cameriera a Manhattan (2002)

Maid in Manhattan è una divertente commedia romantica con protagonista Lopez nei panni di una madre single di New York. Marisa Venture (Lopez) lavora come domestica in un hotel di prima classe di Manhattan. Durante un fatidico caso di errore di identità, Marisa incontra Christopher Marshall (Ralph Fiennes), erede di una dinastia politica. La coppia trascorre una notte incredibilmente romantica insieme, ma quando viene rivelata l’identità di Marisa, i due scoprono di essere mondi separati.

In streaming su HBO Max.